Beim Aussteigen aus Pkw Radfahrerin übersehen

Eine Radfahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein Junge in Inning die Autotür öffnet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Inning- Stegen - Eine Pedelec-Fahrerin fährt in Stegen gegen eine geöffnete Autotüre und stürzt. Sie kommt ins Krankenhaus.

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr hatte ein 72-jähriger Rentner aus Rheinland-Pfalz seinen Pkw in der Landsberger Straße in Stegen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Sein hinten links sitzender acht Jahre alter Enkel übersah beim Öffnen der Tür eine 64-jährige Urlauberin aus Österreich, die mit ihrem Pedelec unterwegs war.

Verletzte Radfahrerin in Stegen muss ärztlich versorgt werden

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen die geöffnete Türe und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus nach Landsberg verbracht. Das Kind sowie der Fahrer des Pkw blieben unverletzt. (kb)