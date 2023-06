Beim Ausweichen in Gauting streift ein Kleintransporter einen geparkten Pkw

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Gauting am 6. Juni. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Gauting - Der Fahrer eines Kleintransporters weicht in Gauting einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und touchiert einen geparkten Pkw.

Eine bislang unbekannte Person befuhr am Dienstag, 6. Juni, gegen 13 Uhr die Starnberger Straße in Gauting in Richtung Hauptlatz. Dabei überholte er einen ebenfalls unbekannten Radfahrer und befuhr dafür mit seinem Fahrzeug die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Münchner wich dem Überholenden nach rechts aus und touchierte hierbei mit seinem Kleintransporter den geparkten Pkw einer Gautingerin, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war.

Schadensverursacher von Gauting wird von der Polizei gesucht

Nachdem der Schadensverursacher seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nicht nachkam, wird nun durch die Polizei Gauting wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 089/893133-0 bei der Polizei Gauting zu melden. (kb)