Kindern erklären, wo die Milch herkommt

Beim Bauernverband Starnberg gibt es einen Generationenwechsel

Die Geehrten freuten sich über die Aufmerksamkeit des Bauernverbandes. © Andrea Jaksch

Gilching - Landwirtschaft ist die Basis jeder modernen Gesellschaft. Umso essentieller der Zusammenhalt und das Engagement der Landwirte in der Gesellschaft. Kürzlich begrüßte der Bayerische Bauernverband ein zahlreiches Publikum zum Ehrenabend im Gasthof Widmann in Gilching. Ausgezeichnet und verabschiedet wurden Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner, die sich jahrelang für die Belange ihrer Gemeinden eingesetzt haben.

Nach drei Wahlperioden in 15 Jahren gibt Georg Zankl (68) das Amt des Kreisobmanns an Nachfolger Georg Holzer (42) weiter. „Man muss schauen, dass die Jungen wieder nachrücken – wir haben jetzt eine gute junge Vorstandschaft, da bin ich zufrieden“, sagt Zankl, der auf seinem Rottenrieder Hof aktuell nur noch Hühner hält. Holzer setzt für seinen in Hof in Tutzing Diemendorf auf Milchvieh und kennt sich als langjähriger Ortsobmann für Tutzing mit den Belangen der Agrarpolitik bestens aus: „Es gibt viele Einflüsse von außen. Tierschutzrecht, Wasserschutzrecht – oft wird die Schuldigkeit in der Landwirtschaft gesucht.“

Im Landkreis Starnberg zählt der Bayerische Bauernverband 400 Mitglieder. Holzer ist mit seiner Region im Reinen: „So nachhaltig wie in unserem Landkreis wird fast nirgends gewirtschaftet. Viele regionale Produkte, keine Nitratbelastung, guter Boden, eine große Anzahl an Biobetrieben und viel Weidehaltung.“ Sorgen macht sich der zweifache Vater allerdings um den Wolf, der aktuell im Gebiet um Görlitz sein Unwesen treibe und im dichtbesiedelten Süddeutschland zweifelsohne fehl am Platz sei.

Auch Kreisbäuerin Beatrice Scheitz (25) ist frisch ins Amt gewählt und will sich als Nachfolgerin von Anita Painhofer vorrangig den Belangen der Landfrauen widmen. Am Herzen liegen der jungen Andechserin vor allem die Kinder: „Schulbildung. Den Kindern erklären, wo es herkommt. Wo kommt die Milch her.“



Der stellvertretende Bezirkspräsident Klaus Solleder betonte in seiner Ansprache einmal mehr die zentrale Stellung des Bauernstandes: „Wir brauchen die Landwirtschaft, denn wir brauchen Lebensmittel. Wenn wir nichts zu essen und zu trinken haben, dann verhungern wir. Die Basis des Bauernverbandes sind die Ortsbäuerinnen und die Ortsobmänner. Danke für die Mühe und die Arbeit, die sie auf sich genommen haben.“ Begleitet wurden die Ehrungen nicht zuletzt von Landrat Stefan Frey, der die Zusammenarbeit mit dem vor 75 Jahren gegründeten Bayerischen Bauernverband als sehr gut beschrieb: „Es gibt viele Themen und ich freue mich immer, wenn ich helfen kann.“



Bezirksbäuerin Christine Singer brachte mit ihrem Grußwort das Wesen des Ehrenamtes auf den Punkt: „Je mehr du für die Allgemeinheit getan haben wirst, desto mehr hast du für dich getan. Ehrenamt bereichert das eigene Leben.“

Anita Painhofer, die am Montag verhindert war, erhielt für ihren 20 Jahre langen unermüdlichen Einsatz als Kreisbäuerin und Ortsbäuerin (Argelsried) bereits 2017 die Ehrennadel in Silber. Georg Zankl wurde für seinen 15-jährigen Einsatz als Kreisobmann sowie für 25 Jahre Ortsobmann (Gilching) geehrt.



Ausgezeichnete Ortsbäuerinnen und -obmänner

Des Weitern wurden ausgezeichnet: Christa Wagner, Annemarie Wunderl, Andrea Koböck, Christine Friedinger, Florian Haas, Stefan Dellinger, Ludwig Lautenbacher, Ludwig Schüssler Barbara Kowollik, Vera Lautenbacher, Angela Zeitler, Heribert Wagner, Adele Lenker, Eveline Scheitz, Elisabeth Seeger, Therese Holzer, Benedikt Wunderl, Georg Huber, Irmgard Herrmann, Rudolf Heidrich, Franz Lochner, Anni Kögel, Theresia Lautenbacher, Irmgard Rauh-Schmid, Luise Erhard, Sieglinde Wastian, Christine Grenzebach, Martina Dietl, Peter Seewald, Thomas Ruhdorfer Katharina Berchtold, Thomas Bauer, Lieselotte Schmid, Annemarie Stürzer, Thomas Dosch, Wilhelm Schäffler, Wilhelm Painhofer, Josef Koböck, Franz Sanktjohanser, Emilie Grenzebach und Leonhard Lenker. (nf)