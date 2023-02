Beim dritten Anlauf gelingt der Einbruchdiebstahl in Gilchinger Lottogeschäft

Zum wiederholten Mal wird ein Lottogeschäft in Gilching Opfer eines Verbrechens. Diesmal werden Zigaretten und Bargeld entwendet. (Symbolfoto) © dpa

Gilching - Ein Lottogeschäft in Gilching wird zum widerholten Mal Opfer eines Diebstahleinbruchs. Der Schaden ist hoch.

Am vergangenen Freitag, 10. Februar, wurde um 23.35 Uhr ein Einbruchsalarm in einem Lottogeschäft im Gilchinger Gewerbegebiet Süd ausgelöst, woraufhin die zuständige Sicherheitsfirma des Gewerbegebiets umgehend die Polizei verständigte. Ein Streife der Polizeiinspektion Gauting traf bereits wenige Minuten später am Tatort ein und stellte eine eingeworfene Fensterscheibe im Eingangsbereich fest.

Einbrecher verschafft sich über Fenster Zugang zum Laden in Gilching

Über die dadurch entstandene Lücke hatten sich der oder die Einbrecher mutmaßlich Zutritt in das Geschäft verschafft. Eine sofortige Durchsuchung des Geschäfts nach dem oder den Tätern verlief im Anschluss negativ. Kurze Zeit später traf der 50-jährige Ladenbesitzer ebenfalls am Tatort ein.

Neben Zigaretten fehlen mehrere tausend Euro in der nicht versperrten Kasse des Lottogeschäfts in Gilching

Bei der gemeinsamen Begehung seines Geschäfts gab der Geschäftsinhaber an, dass 120 Stangen Zigaretten im Wert von 10.000 Euro sowie mehrere tausend Euro aus der nicht versperrten Kasse entwendet wurden. Der Ladenbesitzer gab zudem an, dass bereits im September und im Dezember des vergangenen Jahres zweimal versucht wurde in sein Geschäft einzubrechen. In beiden Fällen wurden dabei das rückwärtige Fenster des Ladens eingeworfen, jedoch verließen der oder die Täter dabei die Örtlichkeit jeweils ohne Tatbeute. (kb)