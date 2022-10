Beim Herrschinger Ferienlese-Club gibt es attraktive Preise

Teilen

Den Kindern hat die Teilnahme am Ferien-Leseclub in Herrsching viel Spaß bereitet. Dieser Tage fand die Abschlussveranstaltung mit einer Verlosung und einer Zaubershow statt. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – Mit Urs Jandl und seiner Zauber-Mitmachshow beendete die Gemeindebücherei Herrsching nun den diesjährigen Sommerferien-Leseclub. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte die Abschlussveranstaltung endlich wieder in der Bücherei stattfinden.

Alle aktiven Clubmitglieder von 6 bis 12 Jahren waren eingeladen und der Zauberer aus München begeisterte unter anderem mit seiner Buchstaben-Suppe und dem Ei im Waschlappen. Ein unterhaltsamer Abend in der Bücherei war damit garantiert. Im Anschluss an die Show übernahmen Bürgermeister Christian Schiller und Zauberer Urs Jandl die Auslosung der drei Preise.

Aziz darf die Bavaria Filmstudios in München besuchen

Den ersten Preis, ein Eintritt für zwei Kinder und zwei Erwachsene in die Bavaria Filmstudios in München, erhielt Aziz. Der zweite Preis, ein Gutschein für die Breitwand-Kinos, ging an Clara. Und Hanna freute sich über einen Gutschein der Herrschinger Buchhandlung Bücherinsel.

Schokolade aus dem Weltladen der Indienhilfe in Herrsching

Die Gemeindebücherei bedankt sich bei den Sponsoren der drei Preise. Alle Clubmitglieder erhielten für ihre Teilnahme am Leseclub neben ihrer Urkunde eine Schokolade aus dem Weltladen der Indienhilfe in Herrsching. Wer nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, bekommt Urkunde und Schokolade nachträglich bei der nächsten Ausleihe in der Bücherei. (kb)