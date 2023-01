Beim Kinderfasching in Neuried und Gräfelfing wird es bunt

Endlich wird es wieder bunt in der fünften Jahreszeit: Bei der Würmesia, hier das Gruppenfoto für die Saison 2023, freuen sich kleine und große Närrische auf ihre Auftritte. © Andi Schmid

Neuried/Gräfelfing – Der Fasching kann in diesem Jahr wieder richtig durchstarten. Das Motto der Faschingsgesellschaft Würmesia lautet heuer „Würmesia ist bunt“. Nach dem Auftakt mit der Krönung des Prinzenpaares und der Showpremiere zu Jahresbeginn wird zu zwei Kinderbällen eingeladen.

Die kleinen und großen Gäste erwartet ein buntes Programm mit Kinderdisco, Spielen und einem Luftballonkünstler mit farbenfrohen Luftballon-Tieren. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.



Am 28. Januar geht‘s los in der Aula der Grundschule Neuried

Los geht es mit dem ersten Kinderfaschingsball am Samstag, 28. Januar, in der Aula der Grundschule Neuried. Der zweite Kinderfaschingsball folgt dann am Samstag, 19. Februar, im Bürgerhaus Gräfelfing. Die Bälle beginnen jeweils um 14.30 Uhr und enden um 17.30 Uhr. Der Einlass startet um 14 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf über „Eventim“ erhältlich und kosten für Kinder ab drei Jahren 5 Euro; Erwachsene zahlen 7 Euro. An der Tageskasse wird es ebenfalls Karten geben: Kinder ab drei Jahren zahlen dann 6 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Präsidentin Pia Serve kündigt ein farbenfrohes Programm an

Prinz Max I. und Prinzessin Vanessa II., die Prinzengarde und die Kindergarde der Würmesia präsentieren ihre farbenprächtige Show, moderiert von Jugend-Hofmarschall Maxi. Und es wird bunt, verspricht Pia Serve, die Präsidentin der Faschingsgesellschaft Würmesia. „Mit unserem farbenfrohen Programm sorgen wir für Spaß und holen die ausgelassene Stimmung des Faschings zurück. Jetzt ist es endlich wieder Zeit, die Kostüme aus den Kisten zu holen. Wir freuen uns auf die verschiedenen Verkleidungen: ob als Clown, Zauberer oder Prinzessin“, betont Pia Serve.



„Lasst uns wieder Farbe in die Welt hinaustragen, Freude verbreiten und den Fasching gemeinsam feiern“, ergänzt sie noch. Tickets im Vorverkauf und Informationen zu weiteren Veranstaltungen der Faschingsgesellschaft gibt‘s unter www.würmesia.de. (kb)