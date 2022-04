Beim Maibaumaufstellen im Landkreis Starnberg haben die Besucher die Qual der Wahl

Von: Petra Straub

Nach der Corona-Pause werden dieses Jahr zahlreiche Maibäume aufgestellt. Auch im Landkreis Starnberg. © Andrea Bugl/Symbolbild

Landkreis – Neue Maibäume und gesellige Maifeste gab es in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie selten. Deshalb ist die Freude groß, in diesem Jahr wieder gemeinsam feiern und den Burschen beim Aufstellen der Maibäume zuschauen zu können. Im Landkreis Starnberg gibt es für Bürgerinnen und Bürger rund um den 1. Mai zahlreiche Gelegenheiten zu feiern.

In Steinebach beispielsweise wird die Tradition des Maifestes und Maibaumaufstellens von Trachtenverein D‘Donarbichler und der Burschenschaft fortgeführt. Nach vier Jahren und einem zusätzlichen Jahr Verschiebung soll es dort einen neuen Maibaum geben. Die Burschenschaft hat in den vergangenen Wochen einen etwa 39 Meter langen Baum für diesen besonderen Anlass hergerichtet. Am Sonntag, 1. Mai, wird er im Rahmen des Maifestes aufgestellt. Ab 11 Uhr gibt es Grillspezialitäten, Schupfnudeln, selbstgemachte Kuchen, frische Auszogene und Fassbier. Die Wörthseer Blaskapelle spielt zur Mittagszeit auf, die Donarbichler zeigen Tänze. Bei schlechtem Wetter wird das Maifest auf Sonntag, 8. Mai, verschoben.



Walpurgisnacht in Krailling

Nach zwei Jahren Pause wird am Samstag, 30. April, ab 19 Uhr in auf dem Bolzplatz in Krailling wieder das beliebte Walpurgisfeuer entzündet. Damit knüpft der Veranstalter an die Tradition des ursprünglichen Fruchtbarkeitsfestes im Frühling an, bei dem die aufkeimenden Kräfte der Erde gefeiert wurden. Bereits am Nachmittag starten die Helfer mit dem Aufschichten des Holzes und der Vorbereitung der Aktionen. Ab 17 Uhr trudeln die Familien mit Picknickdecken und -körben ein, treffen sich mit alten und neuen Freunden. Beim Verkleiden, Schminken, Besenbinden und Stockbrotstöcke schnitzen verfliegt die Zeit. Die Hexensuppe mit frischen Frühlingskräutern brodelt im großen Topf am kleinen Lagerfeuer. Schon einen Zauberspruch erdacht? Achtung! Ohne den rücken die Oberhexe und ihre Helfer keinen Stockbrotteig heraus! Und jetzt noch einen Platz am Stockbrotfeuer ergattern. Im Beisein der Stockdorfer oder Kraillinger Jugendfeuerwehr entzünden viele kleine Hexen und Hexer mit selbstgedrehten Fackeln und einem kräftigen „So sei es“ das Feuer. Nach dem ersten Staunen feuern die Trommelrhythmen zum Tanz ums große Feuer an. Ein reges Treiben bis zur Dunkelheit.



Aber – ohne Vorbereitung kein Feuer – wer hilft mit? Es werden dringend Helfer für die Stationen Schminken, Stockbrot und Besen binden benötigt. Wer kann uns Reisig und Holz spenden oder kennt eine Bezugsquelle? Anmeldungen ist über die Geschäftsstelle des Vereins Eltern-Kind-Programms per E-Mail info@ekp.de oder Telefon 089/8571112 möglich.



Die Feuerwehr Breitbrunn stellt einen Maibaum auf

Auch in Herrsching-Breitbrunn gibt es am 1. Mai einen neuen Maibaum. Die Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn, die Schützen Morgenstern, der Trachtenverein d‘Jaudesbergler sowie die Sportfreunde Breitbrunn stellen ab 10 Uhr wieder einen Maibaum auf. Die Leitung übernimmt der stellvertretende Vorsitzende der Sportfreunde Breitbrunn, Andreas Steigenberger. Die Blaskapelle Türkenfeld spielt auf und es wird Fassbier sowie Gegrilltes, Kaffee und Kuchen serviert. „Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Breitbrunner Vereine“, so Bernd Jahnke, Vorsitzender des SF Breitbrunn, der natürlich hofft, dass der Maibaum bei weißblauem Himmel vor der alten Breitbrunner Kirche in die Senkrechte gehievt werden kann.



Die Perchtinger Burschen legen um 9 Uhr los

Bereits um 9 Uhr startet die Burschenschaft Perchting am Sonntag, 1. Mai, mit dem Maibaumaufstellen in der Pöckinger Straße 10. Wie der Vorsitzende Thomas Ludwig mitteilt, ist es inzwischen schon sieben Jahre her, dass der Ort einen neuen Maibaum erhalten hat. 33 Meter lang ist der neue, der drei Wochen lang handwerklich bearbeitet wurde, um ab Sonntag ein stattliches Bild in der Ortsmitte abzugeben.



Das Aufstellen wird auf traditionelle Art und Weise – also per Hand und ohne Hilfe von Technik – durchgeführt, sofern das Wetter mitspielt. Direkt nach dem Aufstellen beginnt am Maibaum die Maifeier mit Spezialitäten vom Grill, selbstgebackenen Kuchen und Fassbier. Die Stadtkapelle Starnberg unterhält die Festgäste musikalisch.



Hat Hechendorf wieder den größten Maibaum?

Mit über 40 Metern (und mit Gockel sogar über 41 Meter) der wohl längste Maibaum im Landkreis wird in diesem Jahr am 1. Mai in Hechendorf aufgerichtet. D‘Pilsenseer Maibaum- und Burschenverein, wie sich der Burschenverein dort nennt, übernimmt das händische Aufstellen mit Stangen nach dreijähriger Pause, die Dorfgemeinschaft richtet das Fest gemeinsam aus. Dass der Baum hinsichtlich seiner Länge dort meist den Rekord im Landkreis bricht, liegt nicht daran, dass man mit dem stattlichen Exemplar prahlen will. Vielmehr ist die auf eine solche Höhe ausgelegte Verankerung der Grund dafür, dass stets ein etwas größerer Baum aufgestellt wird, erklärt Alexander von Dehn, Vorsitzender der örtlichen Feuerwehr und der Blaskapelle D‘Aubachtaler. Das Prachtstück wird gerade noch bemalt und löst dann den bereits im vergangenen Jahr entfernten Maibaum ab. Beim Fest ist für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt. Die Feuerwehr grillt, der Obst- und Gartenbauverein richtet eine Pflanzentombola aus, die Nachbarschaftshilfe bereitet Kaffee und Kuchen vor und die Landjugend übernimmt den Ausschank. Auch der TSV beteiligt sich am Fest. Mit einem Pferdegespann wird der Maibaum ab etwa 11.30 Uhr ins Dorfzentrum gebracht. Das Aufstellen kann man ab 13 Uhr beobachten. Die Aubachtaler Blaskapelle spielt von 12 bis 16 Uhr.



Gilching bietet ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm

Der Verein „Guichinger Brauchtum“ will dieses Jahr richtig Gas geben und bei der Maifeier in Gilching ein Programm bieten, das kaum zu übertreffen ist. Goaßlschnalzer, Schuhplattler und Volkstanz stehen auf dem Programm. „Solangs ned stürmt und schneit, findet die Maifeier statt“, ist auf der Vereinshomepage zu lesen. Sollte es wider Erwarten doch etwas frisch werden, werden die Besucherinnen und Besucher im Vitus Stüberl des Gasthofs Widmann verköstigt und lassen den Abend dort ausklingen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt. Von 9.30 bis 13.30 Uhr spielen „Die Ludwig Thoma Musikanten“ Egerländer und Böhmische Blasmusik. Zudem gibt es zwischendurch Auftritte von Vereinsgruppen. Ab etwa 13.30 Uhr wird von Blasmusik zu Oberkrainer, Tanz- und Stimmungsmusik gewechselt. Dann heizen „Die Bayroler“ den Festgästen ein. Sie unterhalten die Gäste bis etwa 17.30 Uhr.



Gefeiert wird im Gilchinger Altdorf, beim Gasthof Widmann und der St. Vitus Kirche. Wer mithelfen mag, – „jede helfende Hand ist willkommen“ – sollte ab etwa 8 Uhr kommen und anpacken. Wer nur zuschauen möchte, kann ab 9.30 Uhr beim Weißwurstessen dabei sein, der Baum wird ab 11 Uhr aufgestellt. Es gibt Gegrilltes, Steckerlfisch, Rollbraten, Kaffee und Kuchen – und gebrannte Mandeln nicht nur für die Kinder.



In Percha wird der Maibaum schon am 30. April aufgestellt

In Percha besteht zudem Gelegenheit, zum Maifest des Burschenvereins zu gehen. Wie in Perchting wurde dort 2015 das letzte Mal ein Maibaum aufgestellt. Der neue ist etwa 30 Meter lang und wird bereits am 30. April in der Buchhofstraße mit einem Kran aufgestellt. Die Feier folgt am 1. Mai mit Bier und Weißwürsten, bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle