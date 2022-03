Beim Sanierungsrundgang in Seefeld kann man Eigenheim-Besitzern Fragen stellen

Wer ein altes Haus auf einen modernen Stand bringen will, kann sich jetzt in Seefeld direkt bei Eigenheimbesitzern informieren. © Kai Remmers/dpa-tmn/Symbolbild

Seefeld - Klimaschutz zum Anfassen bietet der Sanierungsrundgang in Seefeld am Freitag, 1. April, ab 16 Uhr. Die Rundtour richtet sich an sanierungswillige Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer und beantwortet Fragen zu Themen wie Solarnutzung, Heizungstausch, Dachdämmung oder Fenstererneuerung.

Die Interessenten werden rechtzeitig über den Treffpunkt und die Details der Tour informiert. Deshalb ist eine Anmeldung unter klimaschutz@lk-starnberg.de oder unter Telefon 08151 148-77352 erforderlich.

Sanierung nicht mehr auf die lange Bank schieben

„Machen Sie keine halben Sachen bei Heizungstausch und energetischer Sanierung“, appelliert der Vorsitzende der Energiewende-Ortsgruppe Seefeld, Ernst Deiringer, an die Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer. Die aktuelle Krisen-Situation führt nämlich drastisch vor Augen, dass man das Sanieren zu leichtsinnig auf die lange Bank geschoben und sich in eine fatale Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten aus Russland begeben hat. Jetzt steigen nicht nur die Energiepreise, auch Sanierungsfirmen und Heizungsbauer kommen den vielen Anfragen nicht nach, von Kostensteigerungen und Materialmangel ganz abgesehen.

Erst informieren, dann umbauen

Würde man bei einer Sanierung nur auf mittelmäßige Standards bei den Maßnahmen setzen, wird es bei späterem Nachbessern umso aufwändiger und teurer. „Eine gründliche Information und Aufklärung von Hausbesitzerinnen und -Besitzern liegt uns derzeit mehr denn je am Herzen“, betont Josefine Anderer von der Stabstelle Klimaschutz vom Landratsamt, die den Sanierungsrundgang zusammen mit Energiewendeverein und Volkshochschule Herrsching organisiert. Der Rundgang bietet eine sehr gute Gelegenheit, verschiedene Lösungen in der Praxis zu sehen, von den Erfahrungen anderer zu lernen und künftige Optionen zu diskutieren.

Veranstaltungsreihe im Frühjahr

Eine Reihe von weiteren Veranstaltungen im Frühjahr werden über das Thema Sanierung und Heizungstausch informieren. Termine, auch Online-Beratungsformate sind unter www.sanierungstreff.de zu finden.