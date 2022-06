Beim Sommerkonzert in Berg erklingen keltische Volkslieder

Volkslieder aus Schottland, Irland, Wales und der Bretagne erklingen im Katharina von Bora-Haus in Berg. (Symbolbild) © Manfred Rehm/dpa

Berg - Musik aus Schottland, Irland, Wales und der Bretagne erklingt beim Sommerkonzert mit Sabine Loredo Silva und Eva Frauenrieder im Katharina von Bora-Haus in Berg, zu dem die evangelische Kirche einlädt.

Lieder- und Harfenklänge zur Sommerzeit „Musik aus Schottland, Irland, Wales, Bretagne“, so lautet unser Programmtitel des Konzerts am Sonntag, 26. Juni, 19 Uhr. Traditionelle Volkslieder aus dem keltisch sprachigen Raum Irlands, Schottlands, Wales und der Bretagne werden erklingen.

Schwerpunkt alte Musik des frühen Mittelalters

Sabine Loredo Silva (Gesang) wurde in Berlin geboren. Sie begann Ihre private Gesangsausbildung bei dem lettischen Opernsänger Isser Buschkin. Erste Bühnenerfahrung und langjähriges Ensemblemitglied der „Opernwerkstatt Berlin“, Leitung Eric Leon Holland, unterschiedliche Opernprojekte für Kinder wie „Die Zauberflöte“ (3. Dame) , „Hänsel und Gretel“ (Mutter und Hexe). Rege Konzerttätigkeit deutschlandweit. Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit ist die „Alte Musik des frühen Mittelalters, der spanischen Renaissance sowie des italienischen Frühbarock in Begleitung von historischen Harfen und Lauten-Instrumenten. www.loredosilva.de



Von alter Musik bis zur Moderne

Die Harfenistin Eva Frauenrieder wurde in Bad Tölz geboren und begann mit neun Jahren Harfe zu spielen. Ihre erste Dozentin war Susanne Weinhöppel. Im Laufe ihres Lebens sammelte sie Erfahrungen am Konservatorium in München und Innsbruck. Hauptsächlich ist sie solistisch als Harfenistin tätig, unter anderem in der Domphilharmonie Regensburg und bei den Baden-Württembergischen Symphonikern. Eva Frauenrieder verfügt über ein breit gefächertes Repertoire von alter Musik bis zur Moderne. www.eva-frauenrieder.de

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht. (kb)