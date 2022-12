Beim Starnberger Kreishaushalt bahnt sich ein Kompromiss an

Von: Oliver Puls

Am Seilerweg in Starnberg soll die FOS einmal gebaut werden. Doch wann das passiert, steht nicht fest. © Puls

Starnberg – Es bahnt sich ein Kompromiss an bei den Beratungen um den Starnberger Kreishaushalt. Rund eine Million Euro kann der Landkreis noch einsparen, so das Ergebnis nach zwei langen Beratungsrunden. Die Kreisumlage konnte von den veranschlagten 53,95 auf jetzt 53,55 Prozent gesenkt werden. Möglich wurde das durch Einsparungen bei freiwilligen Leistungen des Landkreises. Und durch Verschiebung von größeren Projekten.

So soll die Fachoberschule (FOS) in Starnberg zu Ende geplant, der Baustart aber verschoben werden. Auch die Sanierung des Tutzinger Gymnasiums wird auf sich warten lassen, bei den Starnberger Kliniken sollen Bauvorhaben ebenfalls verschoben werden. Durch diese Maßnahmen muss der Landkreis nicht so viel Kredite aufnehmen – was sich auf die Finanzplanung auswirkt. Mit diesen Maßnahmen und den Einsparungen von 968.000 Euro konnte man die Kreisumlage, die von derzeit 50,2 Prozent auf zuerst 53,95 auf 53,55 Prozent gesenkt werden. Für die Gemeinde Gauting etwa steigt Umlage um knapp zwei Millionen auf 15,63 Millionen Euro. Diese 0,4 Prozentpunkte sind mehrere 10.000 Euro – die im Gemeindesäckel verbleiben oder eben nicht.



Bei den Einsparungen hat es besonders die Jugendarbeit sowie die Energiewende und den Klimaschutz erwischt. So soll es in 2023 keinen Energiepreis mehr geben, dieser soll künftig alle zwei Jahre ermittelt werden. Dafür – und das hob in der Sitzung des Haushaltsausschusses Landrat Stefan Frey besonders hervor – habe man im Frühjahr Landkreis-übergreifende Energie- und Klimaagentur auf den Weg gebracht. Hierfür hat der Landkreis 130.000 Euro bereit gestellt. Für Frey, der den Kompromiss bei den Einsparungen lobte, steht fest, dass „wir in der aktuellen Situation sehr vorsichtig fahren müssen“. Was Albert Luppart (Freie Wähler) generell genauso sieht, sich aber eine andere Gewichtung gewünscht hätte: „Durch das Gymnasium in Herrsching (38 Millionen in 2023; d.Red.) müssen andere Projekte leiden“, befand Luppart, der zum Tutzinger Schulbetrieb und der Sanierung des Gymnasiums sagte: „Besser werden die Gebäude nicht, wenn man sie nicht saniert.“ Der Pöckinger Bürgermeister Rainer Schnitzler legte nach, „ich finde es wirklich sehr schade, eine FOS ist viel wichtiger als ein sechstes Gymnasium im Landkreis, persönlich tut mir das Leid“.



Christiane Feichtmeier (SPD) betonte, bei derartigen Debatten „gibt es Gewinner und Verlierer, ich habe mir das eine oder andere auch anders vorgestellt“. Insgesamt habe man aber einen „guten Kompromiss gefunden“.



Die Fraktion der Grünen dagegen ist mit den Ergebnissen aus den „riesenlangen Sitzungen“ gar nicht zufrieden. Kreisrat Bernd Pfitzner kündigte denn auch einen eigenen Vorschlag seiner Partei mit „anderen Schwerpunkten“, vor allem in Richtung Klimaschutz, an. „Die 130.000 Euro für die Energieagentur machen 0,1 Prozent des Kreishaushalts aus“, monierte er. Jugend und Klimaschutz seien „die großen Themen der Zukunft“. Und genau bei diesen spare man ein.



Der Appell von CSU-Kreisrätin Ute Nicolaisen-März am Ende der Sitzung – „Wir haben das zusammen so verabredet, wir müssen das jetzt auch zusammen tragen“ – half nichts. Die drei Grünen-Vertreter stimmten gegen den ausgehandelten Kompromiss. Als nächstes kommt der Kreisausschuss dran, bevor am 19. Dezember dann der Kreistag das Zahlenwerk berät.