Beim „Talk im Rathaus“ in Wörthsee geht es um nachhaltiges Bauen, Wohnen und Arbeiten

Von: Petra Straub

Teilen

Wer ein Haus bauen möchte, kann sich in Wörthsee über Möglichkeiten einer nachhaltigen Bauweise informieren. (Symbolfoto) © Mia Bucher/dpa-tmn

Wörthsee - Im Rahmen der Vortragsreihe „Talk im Rathaus“ in Wörthsee spricht Dipl. Ing. Univ. Stefan Geissler am Donnerstag, 27. Oktober, zum Thema „Nachhaltig bauen, wohnen und arbeiten“. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Was zeichnet klimafreundliches Bauen aus? Welche Bausteine sind wichtig und welchen Klimabeitrag“ können diese leisten? Mit dem Projekt in der Muldenstraße 5 in Wörthsee leistet die Bauherrngemeinschaft M5 dazu schon seit 20 Jahren einen Beitrag zur Klimaneutralität und bekam dafür in 2021 den Energiepreis vom Landkreis Starnberg.

Innovatives Wohnen und Arbeiten in der Muldenstraße 5 in Wörthsee

Mit dem Projekt „M5 Doppelhaus mit Büroeinheit“ leistet die Bauherrengemeinschaft Wörthsee seit 20 Jahren ein innovatives Beispiel für eine neue Art des Wohnens und Arbeitens. In Steinebach in der Gemeinde Wörthsee wohnen und arbeiten zwei Familien unter einem Dach und reduzieren damit den Flächen- und Energieverbrauch. Das Haus versorgt sich mit regenerativen Energiequellen aus Grundwasser und Sonnenenergie zudem weitgehend selbst. Eine eigene Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher macht das Haus energieunabhängig und versorgt die E-Ladesäulen neben dem Haus.

Gebaut aus nachwachsenden Rohstoffen

Beim Bau hat die Bauherrengemeinschaft überwiegend langlebige und nachwachsende Rohstoffe wie Holz verwendet. Eine Dach- und Fassadenbegrünung von Haupt- und Nebengebäude verbessert das Mikroklima, erweitert die bioaktive Fläche und schafft eine angenehme Pufferzone, indem sie im Sommer vor der Sonne schützt und im Winter und in der Übergangszeit solare Wärmeeinträge zulässt. Das Erdgeschoss und der Garten werden zudem für die lokale Kinder- und Jugendarbeit als Kunstschule genutzt.

Ein Beitrag zur Energie- und Klimawende in Wörthsee

Die Bauherrengemeinschaft versteht ihr Haus als Beitrag zur Energie- und Klimawende. Sie möchten deutlich machen, dass eine klimafreundliche, gut gestaltete und innovative Architektur auch mit einem wirtschaftlichen Kostenrahmen umsetzbar ist.

Die Vortragsreihe „Talk im Rathaus“ beschäftigt sich mit Umweltthemen, die für Wörthsee relevant sind. Der Eintritt ist frei. (kb)