Beim Vortrag in Tutzing geht es um Klimaschutz, Biodiversität und Tierwohl

Muss in der Landwirtschaft ein anderer Weg eingeschlagen werden? Mit dem Thema Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und Tierwohl beschäftigt sich der Ethiker Franz-Theo Gottwald beim Vortrag in der Akademie der Politischen Bildung in Tutzing.

Tutzing -Die Akademie der Politischen Bildung lädt am Donnerstag, 17. November, zu einem interessanten Abendvortrag ein. Der Ethiker Franz-Theo Gottwald spricht über „Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und Tierwohl – was die Gesellschaft von einer transformierten Landwirtschaft erwartet“.

Der Klimawandel wird durch industrialisierte Landwirtschaft beschleunigt und er verändert diese selbst. Böden, Pflanzen, Tiere, Mensch – nichts und niemand bleibt vor den Folgen verschont. In einem Abendvortrag an der Akademie für Politische Bildung spricht der Ethiker Franz-Theo Gottwald über „Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und Tierwohl – was die Gesellschaft von einer transformierten Landwirtschaft erwartet“.

In der Diagnose herrscht Konsens zwischen Gesellschaft, konventionellen und Bio-Landwirten und Landwirtinnen: Das Klima wandelt sich und die Verluste an Vielfalt sind gewaltig. Sie bedrohen die Produktivität von Böden und Pflanzen und die Gesundheit von Tier und Mensch in der Landwirtschaft. Konflikte gibt es hinsichtlich der Lösungspfade. Muss die Landwirtschaft, so wie sie gewachsen ist, abgeschafft werden?

Oder reicht es, die industrialisierte Tierhaltung aufzugeben? Über diese Fragen spricht Franz-Theo Gottwald, Honorarprofessor für Bio- und Umweltethik an der Humboldt-Universität Berlin, in einem Abendvortrag an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing.

Lässt sich die Ernährung weltweit sichern?

Unter anderem zeigt er, welche gangbaren Wege sich in eine Zukunft des Wirtschaftens auf und mit dem Land abzeichnen und welche Rolle dabei technologische Innovationen spielen. Am Ende versucht er die schwierige Frage zu beantworten: Lässt sich so die Ernährung (weltweit!) sichern?

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag findet im Rahmen der Tagung „Natur – Land – Wirtschaft: In der sozial-ökologischen Transformation?“ statt, für die noch Restplätze frei sind. Mehr unter www.apb-tutzing.de/p/46-3-22.

Die Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Starnberger See ist ein interdisziplinäres Forum für Wissenschaft, Politik und Bildungsarbeit, ein Zentrum für politische Bildung sowie eine Forschungseinrichtung. Sie befasst sich mit aktuellen und grundsätzlichen Themen der nationalen und internationalen Politik, Verfassungspolitik, gesellschaftlichen Entwicklungen, Zeitgeschichte und politischer Philosophie. Vom Bayerischen Landtag 1957 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, fördert sie politische Bildung überparteilich. Sie ist eine einzigartige Institution in der deutschen Bildungslandschaft. Direktorin ist die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Münch. (kb)

