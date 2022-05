Beim Workshop der Kulturkids Wörthsee drehte sich alles um Fotos

Ein prachtvolles Blütenmeer eignet sich ideal für ein schönes Fotomotiv. © Gemeinde Wörthsee

Wörthsee - Die Pandemie hat auch den Kulturklub der Gemeindebücherei seit über zwei Jahren auf Eis gelegt. Gerade bei Kindern sind zwei Jahre eine lange Zeit – und so mussten die beiden verantwortlichen für den Kulturklub ihre TeilnehmerInnen (Kids ab der 4. Klasse) ganz neu aquirieren.

Der Kulturklub hat vor Corona den Kindern und Jugendlichen etwa 10Mal/Jahr ein kulturelles Angebot gemacht: Workshops, Führungen, Theater- und Museumsbesuche, Kochkurse, Filmaufnahmen und vieles mehr. Der Zuspruch war anfangs riesig, denn das Angebot war attraktiv und ungezwungen. Die Pandemie hat alles verändert und die Kids sind dem Kulturklub auch zum großen Teil entwachsen. Gut, dass die Verantwortlichen in der Gemeindebücherei gut vernetzt sind und die Kids, bzw. deren Eltern auch direkt ansprechen können.



Und so konnte der erste Workshop seit 2 Jahren am vergangenen Samstag erfolgreich mit 16 jungen TeilnehmerInnen starten: Ein ganztägiger Foto-Workshop in Kooperation mit dem Studio Seefeld. Marcus Vetter vom Studio Seefeld kümmerte sich kompetent und sympathisch um die sehr interessierten Kids. Er hatte dafür viel Equipment dabei, um das Thema Fotografie anschaulich darzustellen: Spiegelreflexkamera, Teleobjektiv, Lochbildkamera - aber vor allem erklärte er anschaulich, wie die Kids mit ihrem Handy gute Bilder machen können. Alle waren mit großem Interesse dabei, denn Fotografieren ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens geworden. Aber wie macht man „bessere“ Bilder? Licht und Schatten, Sonne, Perspektive, Einstellungen und vor allem das genaue Hinschauen waren die Hauptthemen. Am Ende durfte sich jeder sein „bestes“ Bild ausdrucken und stolz mit nach Hause nehmen. Der Workshop war Bestandteil eines Angebots der Gemeindebücherei, die den Kindern ab der 4. Klasse Kultur in allen Facetten nahebringen möchte. Interessenten können sich gerne für die zukünftigen Aktionen zu einem Newsletter anmelden unter kulturklub@gemeindebuecherei-woerthsee.de.

