Benefiz-Golfturnier »Golf meets Klassik« am Samstag

Auf der Golf-Range des GC Starnberg findet am Samstag wieder das beliebte Benefiz-Golfturnier „Golf meets Klassik“ statt (Symbolbild).

Golfclub Starnberg

Starnberg - Zum sechsten Mal findet am Samstag, 25. Juni, das Benefiz-Golfturnier »Golf meets Klassik« zugunsten der Bayerischen Philharmonie in Zusammenarbeit mit dem Golfclub Starnberg statt. Am Abend wird für die Golfer und auch alle externen Nicht-Golfer ein einmaliges Picknickkonzert auf der Driving Range geboten.

Die »Golf meets Klassik« Veranstaltung ist inzwischen zum Signatur-Event des Golfclubs Starnberg gewachsen und lädt zu musikalischen Top-Acts ein. Tagsüber beim Golfen wird man bei jedem Schlag aufs Neue musikalisch zu ungeahnten Ballschlägen beflügelt. Für kulinarischen Genuss sorgt während des Turniers unter anderem das Hause Dallmayr.

Im Anschluss an das Golfturnier wird die Driving Range ab 18 Uhr zum pulsierenden Mittelpunkt. Nach der Siegerehrung konzertiert das Ensemble Bravo Buenosayres. Präsentiert werden sowohl klassische Werke von Händel, Brahms, Tschaikowsky und Smetana als auch argentinische Tangos, Milongas und Walzer – neu arrangiert für Streicher und Bandoneon, dem typischen „Symbol“-Instrument des Tangos. Lassen Sie sich entführen in eine Welt aus intensiver Leidenschaft und purer Lebensfreude. Durch den Abend führt der Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie persönlich - Mark Mast.

Auch Nicht-Golfer heißen wir zum Picknick-Konzert ab 18 Uhr mit der ganzen Familie herzlich willkommen. Vor Ort ist für Kulinarik bestens gesorgt vom Restaurant Golfheimat und ganztägig findet eine Tombola mit hochkarätigen Preisen statt. Der Erlös des Benefiz-Turniers kommt dem gemeinnützigen Zweck der Bayerischen Philharmonie zugute.



Infos & Anmeldung für Turnier & Picknick-Konzert unter: www.bayerische-philharmonie.de.

