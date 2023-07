Benefizabend in Starnberg mit Kabarettist Christian Springer

Christian Springer bedient bei seinem Auftritt beim Benefizabend in Starnberg Herz und Hirn des Publikums. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Starnberg - Witzig und kurzweilig wird der Benefizabend in der Starnberger Schlossberghalle zu Gunsten von „Kultur hilft im Mittelmeer“.

Bevor die Benefizreihe „Kultur hilft im Mittelmeer“ in eine Sommerpause geht, gibt es am Montag, 10. Juli, 19 Uhr ein kulturelles und einmaliges Highlight: exklusiv für die Spendenaktion „Tutzing hilft im Mittelmeer“ wird der bekannte Kabarettist Christian Springer ein spezielles Programm auf die Bühne in der Schlossberghalle in Starnberg bringen.

Christian Springer bedient Herz und Hirn in der Schlossberghalle

Christian Springers kabarettistisches Schaffen bedient Herz und Hirn des Publikums. Für sein Schaffen als Kabarettist und für sein soziales Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Mit Aktionen, Vorträgen und Publikationen setzt er in Zeiten von Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und Hass- Botschaften ein Zeichen für Demokratie. Er organisierte Gedenkaktionen zu 50 Jahre Brandanschlag auf das Jüdische Gemeindehaus, zu 75 Jahre Kriegsende in München und 40 Jahre Bombenattentat auf das Münchner Oktoberfest. Bei all seinem Engagement zeigt Christian Springer, um was es ihm geht: nicht nur reden, sondern selbst anpacken, für eine menschlichere Welt. Daher hat er auf die Anfrage aus Tutzing, die Spendenaktion zu unterstützen, sofort zugestimmt.

Auch die Schauspielerinnen Angela Ascher und Julia Cortis kommen nach Starnberg

Unterstützt wird er an diesem Abend von der Schauspielerin und Comedian Angela Ascher und der Sprecherin und Schauspielerin Julia Cortis. Die erfahrene Film- und Theaterschauspielerin Angela Ascher spielte in namhaften deutschen Fernsehproduktionen und agierte in renommierten Häusern. Legendär sind ihre Auftritte beim traditionellen jährlichen Derblecken am Münchener Nockherberg, wo sie über mehrere Jahre in der Rolle der Politikerin Ilse Aigner große Erfolge feierte. Aktuell ist sie mit ihrem ersten Solo-Programm auf Tour.

Julia Cortis ist Sprecherin und Schauspielerin und leiht seit 2006 ihre Stimme den weiblichen Figuren in Hörfunk- und Fernsehbeiträgen verschiedener Sender und spricht Nachrichten in den Hörfunkprogrammen des Bayerischen Rundfunks. Zudem veranstaltet sie selbst musikalische Literaturabende und moderiert Veranstaltungen und Konzerte. Diese Konstellation verspricht einen besonderen Abend und gibt es exklusiv und einmalig nur am Montag, 10. Juli, um 19 Uhr in der Schlossberghalle Starnberg.

Die Einnahmen der Benefizveranstaltungen kommen Hilfsprojekten für Geflüchtete in Griechenland und an der türkischen Ägäisküste zugute, die derzeit weniger im Blick sind, zu denen Tutzing aber seit drei Jahren Kontakt aufgebaut hat: Seenotrettung, medizinische Versorgung, Schulbildung für Kinder und berufsbildende Projekte für Erwachsene.

Karten für 35 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es in Tutzing bei der Buchhandlung Held und in Starnberg über die Schlossberghalle oder kontakt@oeut.org sowie bei der Tourist-Info, im Rathaus und an der Abendkasse.(kb)