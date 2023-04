Michael Altinger kennt man aus Ottis Schlachthof und aus „Neues aus der Anstalt“

Benefizabend mit großer Tombola und Comedian Michael Altinger in Wörthsee

Michael Altinger ist dabei bei der Benefizveranstaltung des Rotary Clubs am Samstag und Sonntag im Augustiner in Wörthsee. Dabei gibt es auch eine große Tombola. © Martina Bogdahn

Wörthsee - Den beliebten TV-Comedian Michael Altinger hautnah erleben und etwas Gutes tun! Am Samstag/Sonntag, 6. und 7. Mai, veranstaltet der Rotary Club Wörthsee im Augustiner zwei große Benefizabende zugunsten unheilbar kranker Kinder.

Neben Michael Altinger steht auch der Ammerseebarde und junge Shooting-Star Jakob Mühleisen auf der Bühne. Durch die Charity-Veranstaltungen führt Bayern1-Moderator Jürgen Kaul (Kauli). Er moderiert auch die große Spenden-Tombola mit hochwertigen Preisen im Gesamtwert eines höheren vierstelligen Betrags. Zu gewinnen sind unter anderem Wellness-Tage in einem Südtiroler Bio-Gasthof, ein Stand-Up-Paddelboard, edle Kosmetik von Judith Williams, Gutscheine für Management-und Fitness-Kurse, zwei Rundflüge über Augsburg und vieles mehr.

Erlös für Kinder-Palliativzentrum des Uniklinikums München-Großhadern

Der Erlös beider Abende kommt dem Kinder-Palliativzentrum des Uniklinikums in München-Großhadern zugute. Hier werden unheilbar kranke Kinder mit ihren Eltern liebevoll versorgt. Die Rotarier sammeln für zwei Musikinstrumente, die therapeutisch unterstützen sollen. Im Zentrum stehen Lebensqualität, Linderung und Entlastung. Die geborene Münchnerin und Musikerin Julia Weder arbeitet seit der Gründung des Palliativ-Zentrums im Jahr 2016 auf der Kinderpalliativstation. „Die Kinder müssen extrem viel Leid aushalten, sind oftmals vollgepumpt mit Medikamenten und werden häufig mit Injektionsnadeln gepiekst. Wenn dann jemand kommt, der „einfach nur“ für sie da ist und ihnen Aufmerksamkeit schenkt und für sie oder mit ihnen Musik macht, zaubert das manchmal sogar ein Lächeln in ihr Gesicht. Das entlastet enorm“, erläutert Julia Weder.

Rundflüge zu gewinnen, Wellnesstage und ein Stand-Up-Paddelboard

Ziel des Kinder-Palliativzentrums ist es, die kranken Kinder und Jugendlichen in einem stationären Umfeld medizinisch zu stabilisieren, sie aber auch kreativtherapeutisch und psychologisch zu betreuen. Eltern und Kinder sollen sich so weit wie möglich „wie zu Hause“ fühlen können. Zitat eines Vaters: „Den Weg muss ich immer noch alleine gehen, aber das Team ist für mich eine Art Geländer, an dem ich mich festhalten kann.“



Michael Altinger kennt man aus Ottis Schlachthof und aus „Neues aus der Anstalt“

Michael Altinger ist bekannt aus Auftritten in Ottis Schlachthof, Grünwald Freitags-Comedy, Neues aus der Anstalt und dem Scheibenwischer. Seit 2012 moderiert der Träger des deutschen und bayerischen Kabarettpreises mit Christian Springer den Schlachthof.



Indie-Folk von Jakob Mühleisen aus Weßling

Jakob Mühleisen ist erfolgreicher Singer-Songwriter aus Weßling. Mit seinem Indie-Folk trifft der Ammerseebarde den Nerv der Zeit. Jürgen Kaul ist seit 1994 eine Stimme des BR. Zuerst bei Bayern 3, jetzt bei Bayern 1. Kauli, wie ihn die Hörer schon immer nennen, liebt es Geschichten zu erzählen und so die Menschen für die unterschiedlichen Themen zu begeistern. Als Seefelder ist es ihm ein besonderes Anliegen, einen Beitrag zum kulturellen Leben im Fünfseenland zu leisten und den Rotary Club Wörthsee zu unterstützen.

Der Kreisbote Starnberg verlost vier Eintrittskarten

Wer je zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung am 6. oder 7. Mai gewinnen möchte, schreibt bis Dienstag, 2. Mai, 18 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel-sta@kreisbote.de (Stichwort „Rotary Benefizabend Wörthsee“) und landet somit in der Lostrommel. Bitte Namen, Adresse, Telefonnummer und Wunschdatum angeben. Die Gewinner/die Gewinnerinnen der vier Karten werden benachrichtigt. Die Veranstaltungen im Augustiner, Seepromenade 1, beginnen um 18.15 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Essenbestellungen sind vorab möglich. Tickets für 29 Euro (freie Platzwahl, Tombola: 10 Euro pro Los, 25 Euro für drei Lose) gibt es per E-Mail unter Koschlig.a@web.de, Maren.muenkel@gmail.com und woerthsee@rotary.de. (kb)