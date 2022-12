Bereits 75.000 Euro an Spenden für Monitoranlage für die Kinderstation im Klinikum Starnberg

Von: Oliver Puls

Dringend benötigt: Eine zentrale Monitoranlage. © Klinikum Starnberg

Starnberg – Der Förderverein „Freunde des Klinikums Starnberg“ freut sich, dass seinem Spendenaufruf für eine zentrale Monitoranlage in der Kinderabteilung des Hauses rund 75.000 Euro eingangen sind. Wie berichtet, benötigen die Pfleger und Ärztinnen dringend diese Monitoranlage, um alle Kinderbetten zentral vom Stationszimmer aus überwachen zu können.

Ohne die Überwachungsmonitore in den Kinderzimmern könnte das Klinikum nicht so viele kleine Patienten aufnehmen und sie müssten auf weiter entfernte Kinderkliniken verlegt werden. „Über 75.000 Euro an Spenden sind auf dem Konto des Fördervereins ‚Freunde des Klinikums Starnberg‘ eingegangen“, freut sich Altlandrat Karl Roth, der erste Vorsitzende des Fördervereins. „Dies ist ein sensationelles Ergebnis.“

„Wieder einmal hat sich gezeigt, wie wichtig der Förderverein für sein Klinikum ist. Damit ist ein erster Meilenstein für die Anschaffung der Monitoranlage gelegt“, freut sich auch Landrat Stefan Frey.

Der Förderverein des Klinikums ist vor vielen Jahren genau zu dem Zweck gegründet worden, auch wichtige medizinische Gerätschaften für das Klinikum anzuschaffen. Die Initiatorinnen und Initiatoren hoffen, dass auch noch der fehlende Betrag zusammen kommt und die Monitoranlage für die Kinderklinik im Januar ‘23 bestellt werden kann. Die Inbetriebnahme könnte dann noch im Frühjahr 2023 erfolgen.

Das Spendenkonto bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg lautet „Freundeskreis des Klinikums Starnberg e.V.“; Betreff Kinderklinik; IBAN: DE 36 7025 0150 0430 0665 55.