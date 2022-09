Berliner Malerin Ulrike Hogrebe stellt in Berg ihre Werke aus

In der Reihe „Kunstwerk des Monats“ werden in Berg drei Bilder gezeigt. Diesmal ist die Berliner Malerin Ulrike Hogrebe zu Gast. © panthermedia

Starnberg - Im September ist die Berliner Malerin Ulrike Hogrebe zu Gast in Berg. Im Rahmen der Reihe Kunstwerk des Monats zeigt sie eine Serie von drei Gemälden.

Die Präsentation findet am Mittwoch, 14. September, 19.30 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus am Fischackerweg 10 in Berg statt. Der Schauspieler Wowo Habdank wird an diesem Abend einen Text von Theodor Fontane lesen.

Ulrike Hogrebes Bilder zeigen das Stadt- und das Landleben

Ulrike Hogrebe wurde 1954 in Münster geboren. Sie studierte von 1975 bis 1978 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Michael Schoenholtz und Günter Ohlwein, von 1978 bis 1982 absolvierte sie ein Studium der Malerei an der Hochschule der Künste Berlin. Ulrike Hogrebe erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Kunst-Förderpreis des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, den Brandenburgischen Kunstpreis für Malerei der Märkischen Oderzeitung und den Kunstpreis der Roland Gräfe Stiftung. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, unter anderem immer wieder in der Galerie Josephski-Neukum in Issing. Die Malerin lebt in Berlin und im Havelland in Brandenburg, in ihren Bildern schlägt sich das Stadtleben ebenso nieder wie das Landleben.

Ein Bild wird erst zum Bild, wenn man das seinige dazutut

Die evangelische Kirchengemeinde Berg stellt in Kooperation mit dem Kulturverein Berg jeden Monat eine Künstlerin oder einen Künstler mit einem ausgewählten Werk vor. „Ein Bild wird erst zum Bild, wenn man das seinige dazutut.“ Dieses Zitat von Sigmar Polke steht im Jahr 2022 über der Veranstaltungsreihe. Brot und Wein sowie ein literarischer, philosophischer oder auch theologischer Text begleiten das Kunstwerk des Monats am Abend der Präsentation. Das Projekt wird von Katja Sebald kuratiert und von der Gemeinde Berg gefördert.

Gastgeber ist Pfarrer Johannes Habdank. Das Kunstwerk des Monats ist nach der Präsentation zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros am Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr zu besichtigen. Die weiteren Termine im zweiten Halbjahr sind am 12. Oktober mit Jozek Nowak aus Pöcking, am 9. November mit Susanne Posegga aus Berg und am 14. Dezember mit Alexandra Hendrikoff aus München. (kb)