Berufliches Zentrum Starnberg sammelt Spenden für Erdbeben-Opfer

Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Millionen von Menschen auf Hilfe angewiesen. Diese kommt auch aus Starnberg. Die Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Beruflichen Zentrums haben Spenden gesammelt. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Starnberg - Hilfe in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien leistet das Staatliche Berufliche Zentrum Starnberg.

Das Staatliche Berufliche Zentrum Starnberg (Staatliche Berufsschule, Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege und Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik) sammelte diese Woche Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Am 6. Februar zerstörte ein Erdbeben eine ganze Region in der südlichen Türkei und in Syrien. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Familie oder sogar ihr Leben. Auch Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Beruflichen Zentrums zählen zu den indirekt Betroffenen, da sie dort Angehörige haben.

Schülerinnen und Schüler aus Starnberg sind vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen

In den Krisengebieten wird Hilfe dringend benötigt. Angesichts dieser Katastrophe beschloss das Berufliche Zentrum Starnberg, Spendengelder für die Betroffenen zu sammeln. Daraufhin gestalteten die Schülerinnen und Schüler der KP10c (Berufsfachschule für Kinderpflege) im Rahmen des katholischen Religionsunterrichts eine Informationstafel mit Spendenaufruf, die in der Eingangshalle der Schule aufgestellt wurde. Einige Schülerinnen und Schüler aller drei Schularten des Schulzentrums sammelten darauffolgend während der vergangenen zwei Wochen in den Klassen und an einer Sammelstelle in den Pausen Geld die Opfer im Krisengebiet.

2.000-Euro-Spende geht an das Deutsche Rote Kreuz

Die Spendenbereitschaft bei Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften war dabei sehr hoch. Die Klassensprecherin der Klasse SP1a berichtet: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Schülerinnen und Schüler unseres Schulzentrums so tief in die Tasche greifen, um die hilfsbedürftigen Menschen zu unterstützen.“ Insgesamt kam bei dieser Spendenaktion eine Summe von 2.000 Euro zusammen, die umgehend an das Deutsche Rote Kreuz zur Unterstützung der Erdbebenopfer weitergeleitet wurde. Das gespendete Geld wird für den Wiederaufbau der Häuser und anderweitige Hilfe für die Betroffenen verwendet. (kb)