Berufsfischer am Starnberger See kämpfen um heißbegehrten Titel

Von: Petra Straub

Teilen

Spannend gestaltete sich der Endkampf beim Fischerstechen 2017, das Peter Dechant (links) gewann. © Heimat- und Volkstrachtenverein

Starnberg - Im Fünf-Jahres-Turnus wird das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen in der Starnberger Bucht ausgetragen. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Am Sonntag, 17. Juli kämpfen Berufsfischer des Starnberger Sees um den heißbegehrten Titel des „Fischerkönigs vom Starnberger See“ und duellieren sich zudem Sportfischer an der Starberger Seepromenade. Für Kinder gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Die Schirmherrschaft hat Herzog Franz von Bayern übernommen.

Zunftspiele gab es bereits im späten Mittelalter

Die Austragung von Zunftspielen reicht bis ins späte Mittelalter zurück. Eine „Hoch-Zeit“ hatten diese Spiele der Fischer während der glanzvollen Seefeste unter dem bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria (1651-1679). Immer wieder wurden die „Stechen am Würmsee“ beschrieben. Belege dafür sind die 1784 gedruckte „Beschreibung des Würmsees“ von Prof. Lorenz Westenrieder (1748-1829) oder das Büchlein „Sommer in Oberbayern“, von Ludwig Steub aus dem Jahr 1860 Die geschichtlichen Zusammenhänge dieses über ein halbes Jahrtausend alten Brauches sind zwar nicht restlos zu belegen, doch die Volkskunde nimmt mit Bestimmtheit an, dass der Brauch der Zunftspiele am Starnberger See seinen Ursprung in der Gründung der „Fischeinigung“ (See- und Fischordnung mit Fischerjahrestreffen) hat. Aus unbekannten Gründen standen die historischen Zunftspiele am Starnberger See nach einem Stechen im Jahre 1882 kurz vor dem Aussterben.

Prinzregent Luitpold stellte 1907 die Weichen

Wiederbelebt wurden die Zunftspiele erst wieder 1907 auf Anregung von Prinzregent Luitpold anlässlich der 1000-jährigen Erinnerung an den Tod des Markgrafen Luitpold, der 907 im Kampf gegen die Ungarn gefallen war. Seit dieser Zeit richtet der ebenfalls 1907 neu gegründete Heimat-und Trachtenverein Starnberg zusammen mit der Fischerei-genossenschaft Starnberger See die Fischerstechen wieder aus.

Auch Sportfischer dürfen am Fischerstechen teilnehmen

Seit 1952 sind auch andere Wettkämpfer - die Sportfischer – in einer weiteren Gruppe erlaubt. Der heißbegehrte Siegertitel des „Fischerkönigs“ wird allerdings ausschließlich unter den ansässigen Berufsfischern am Starnberger See erkämpft. Bei den Wettkämpfen handelt es sich um ein echtes Turnier auf dem See, welches neben der Gaudi hohe Anforderungen an die Fahr- und Ruderkünste der Schiffleute stellt, wie auch bei den Stechern selbst größte Standsicherheit auf dem schwankenden Brett gefordert ist. Der Stecher darf das rückwärts am Flachboot befestigte Standbrett nicht verlassen, sucht er sein Heil im Boot, scheidet er ebenso aus, wie wenn er – als „Fisch“ gehänselt – ins Wasser plumpst.

Schirmherr ist Herzog Franz von Bayern

Auch für die diesjährigen Wettkämpfe hat der Chef des Hauses Wittelsbach, S.K.H. Herzog Franz von Bayern, getreu seiner Vorfahren, die Schirmherrschaft übernommen und einen Ehrenpreis für den Fischerkönig zugesagt. Zudem wird der Fischerkönig von der sogenannten „Fischerbraut“ gekrönt.

Der Ehrenpreis für den Sieger des Sportlerstechens wird jeweils vom Bürgermeister der Stadt Starnberg, Patrick Janik, der Schirmherr für diesen Wettbewerb, gestiftet. Für das Sportlerstechen haben sich 19 Teilnehmer angemeldet. Zwölf Fischer wollen um den Titel „Fischerkönig vom Starnberger See“ kämpfen.

Erster Fischerkönig war Matthias Hirn aus Ambach

Erster „Fischerkönig vom Starnberger See“ wurde 1907 der Ambacher Matthias Hirn. Die Familie Hirn konnte bis 1950 das Stechen dreimal gewinnen und gewann damit den vom Prinzregenten 1907 gestifteten Goldpokal. Neben der Familie Hirn aus Ambach, sind die beiden Fischerfamilien Dechant und Wenzel aus Starnberg die erfolgreichsten Fischerstecher vom See. Schorschi Wenzel gewann viermal – 1982, 1987, 1997 und 2002. Paul Dechant konnte die Wettbewerbe 1967, 1972 und 1977 gewinnen. Sein Sohn Peter Dechant war der Sieger des letzten Fischerstechens 2017.

2017 wurde Peter Dechant zum Fischerkönig vom Starnberger See gekürt. © Heimat- und Volkstrachtenverein

Beim Fischerstechen geht es im Wesentlichen darum, dass der maskierte Stecher (Maskierung ist Pflicht!) seinen Konkurrenten von dessen über das Flachboot ragenden Standbrett mit einer gepolsterten Lanze ins Wasser stoßen muss. Als Standfläche müssen sich die Teilnehmer mit einem 70 Zentimeter langen und 26 Zentimeter breiten Brett begnügen. Beim Ausschlussverfahren ist der letzte Stecher, der nicht herunter gestoßen wurde der „Fischerkönig“ bzw. der Sieger der Sportler.

Beim Fischerstechen werden Wettscheine verkauft

Die diesjährige Veranstaltung findet bei schönem Wetter am 17. Juli an der unteren Seepromenade in Starnberg statt. Einlass ist ab 11 Uhr. Die Veranstaltung beginnt ab 11.30 Uhr mit Musik und Unterhaltung von der Stadtkapelle Starnberg. Der „Einzug der Gladiatoren“ findet um 12.30 Uhr statt. Der Wettkampf beginnt mit dem Stechen der „Sportfischer“, anschließend wird der „Fischerkönig“ unter den Berufsfischern ausgestochen. Zwischen den einzelnen Wettkämpfen präsentiert sich der Trachtenverein Starnberg mit traditionellen Tanzaufführungen (Kronen- und Fischertanz, Tänze der Trachtenjugend).

Seit 1907 führt der Heimat- und Trachtenverein auf dem Starnberger See ein Fischerstechen durch. © Heimat- und Volkstrachtenverein

Die Preisverleihung findet anschließend um etwa 17 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter steht als Ausweichtermin der 24. Juli im Kalender.

Buntes Programm mit Kinderschminken, Hüpfburg und Wasserspritzen

Zum Fischerstechen gibt es ein Rahmenprogramm, das durch befreundete Starnberger Vereine durchgeführt wird. Die Kinder können sich auf Schminken (BRK), auf eine Hüpfburg (Kreisjugendring), Wasserspritzen (Feuerwehr Starnberg) und weitere Aktionen freuen. Im Schmankerl-Biergarten kann man sich am Grillstand oder am Fisch-Stand versorgen. Die Getränke stammen vom Starnberger Brauhaus. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen. Bei der Veranstaltung werden Wettscheine auf die einzelnen Fischer angenommen. Bei einer Tombola winken Sachpreise. (kb)