Berufsschüler aus Starnberg in Griechenland auf der Walz

Auf Kreta als Schreiner im Einsatz: (v.l.) Thomas Bauer (Schreinerei Freyraum, Wörthsee), Mitarbeiter Bali (Idanikos Spiti), Manuel Weber (Schreinerei Pfisterer, Berg), Luca Müller (Schreinerei Schäfer) und Maria Wärl (Schreinerei Ottl). © Berufsschule Weilheim

Landkreis/Starnberg – Nach zweijähriger Pause traten wieder 15 Schreinerinnen und Schreiner des Berufsgrundschuljahres an der Berufsschule Weilheim die Reise nach Rethymnon auf der griechischen Insel Kreta an. Die begehrten Praktikumsplätze wurden in einem Auswahlverfahren vergeben.

Am 11. Juni verließen 15 Schüler aus allen Landkreisen des Schulsprengels, darunter Starnberg, für 14 Tage ihre Heimat. „Kulturell und sprachlich vorbereitet, meisterten sie geschickt die Aufgabenstellungen vor Ort und in den Praktikumsbetrieben“, erklärt die Bildungsstätte.

Schreiner-Azubis aus Starnberg arbeiten in Schreinereien auf der Insel Kreta

Während ihres Praktikums arbeiteten sie in kretischen Schreinereien mit, lernten die griechische Kultur näher kennen und mussten den Alltag als Selbstversorger bestreiten. Vorbereitet und vor Ort betreut wurden sie durch Lehrkräfte und eine Agentur. Das Fazit der Erasmus-Teilnehmenden „nach anstrengenden, aber schönen Erfahrungen ist durchwegs positiv und hat alle nachhaltig bereichert“, beschreibt die Schule. Die Aussage eines Teilnehmers fasst es zusammen: „Wirklich im Ausland zu arbeiten ist so viel bereichernder als nur zu reisen. Man bekommt einfach viel mehr mit, wie die Leute arbeiten und ticken.“ (Tobias Henke) (kb)