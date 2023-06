Beschwingt in den Kultur-Sommer

Sommerlich beschwingt: Elisabeth Carr hat wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Kulturprogramm zusammengestellt und lädt dazu zu den unterschliechsten Orten ein. © Foto: H-G. Kaufmann

Starnberg – Sommerlich beschwingt bespielt die Kulturgestalterin Elisabeth Carr in den kommenden Monaten wieder ihre KunstRäume am See. Das Motto ist diesmal „Schönheit und Schöpfung“.

So lädt sie in mit ihrem „Juni Spiel schön jung“ in das verwunschene Untere Schloss Pähl, in den einzigartigen Kunstraum Roseninsel, zur historisch-musikalischen Villenpartie in die Villa Kustermann, in die „Gallery to live in“ in die KlimaKunstRäume am See in der Villa Mussinan mit Emma, Lucy und Lola Reynolds, Renate Richter, Christian Ufer und Katja Böhm, in den Naturraum „Schöpfung“ der Performancekünsterlin Manuela Hartel sowie zur literarischen Strandparty am Starnberger See.



Seasonal Concerts im Schlosspark

Auch beim Kultursommer Starnberg ist sie unter anderem mit den „Capriolen“ von Julia von Miller mit von der Partie. Und im Schlosspark Kempfenhausen veranstaltet sie sommerlich Open Air die beliebten Seasonal Concerts. Zu erleben sind in den kommenden Wochen u.a. die Schauspieler:innen Laura Maire und Peter Weiß, die Musikerinnen und Musiker Graham Waterhouse, Norbert Groh, Esther Schöpf, Max Grosch, Matthias Bublath, Manfred Mildenberger und Alma Naidu sowie der Schriftsteller und Chansonsänger Anatol Regnier.



Zu einem humorvoll, verzauberten Abend an einem wundersam schönen, entrückten Ort wird das Publikum am 11. Juni ins Untere Schloss Pähl „entführt“. Mit schwebenden, dahin schweifenden Klangmalereien wird die kleine Alice im Wunderland, gesprochen von Laura Maire, auf ihrer Reise vom Duo Klangzeit mit Marie-Josefin (Finni) Melchior (Violine) und Johann Zeller (Akkordeon, Violine unter anderem) musikalisch begleitet. So erlebt schließlich die staunende Reisegesellschaft an sich selbst scheinbar unmögliche Verwandlungen und lässt sie an die eigenen Kindheitseindrücke des Wunderwaldes mit dem verrückten Hutmacher, der Grinsekatze, dem Größer Kleiner Pilz und den sprechenden Spielkarten samt ihrer Königin erinnern. Eine poetisch musikalische Reise in eine phantastische Traumwelt, ein schön junges Juni Spiel.

Roseninsel weiterer Spielort

Auf der Roseninsel steht am 16. Juni erneut unter der Schirmherrschaft von I.K.H. Dr. Auguste Prinzessin von Bayern zur Lippe und S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern ein literarisch-musikalischer Abend auf dem Programm. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr liest der Fernsehschauspieler und BR-Sprecher Peter Weiß im königlichen Casino wieder aus „Vergittertes Fenster“, der Novelle von Klaus Mann über den Tod von Bayerns Mächenkönig Ludwig II. Begleitet wird er von Graham Waterhouse am Violincello. Durch die Erzählung und die Musik kommt man den Ereignissen rund um den 13. Juni 1886 ganz nah.



Vom 1. bis 3. Juli veranstaltet Elisabeth Carr wieder eine „Gallery to live in“ in der „Villa Mussinan“ mit den Emma, Lucy und Lola Reynolds, der bildenden Künstlerin Rose Zaddach, dem Landschaftsarchitektenpaar Renate Richter und Christian Ufer, Katja Böhm und Stefan Rosenboom und lädt diesmal in die KlimaKunstRäume am See ein. An drei Tagen stehen Ausstellung, Performance und Vortrag auf dem Programm sowie eine Begehung in den klimaresilenten Vorzeigegarten in der Nachbarschaft, sowie der anschließende Besuch im „Museum Starnberger See“ in die dazu passende Ausstellung „Landschaft und Licht“ samt der Filmvorführung „Planet Love“.



Eine literarische Strandparty veranstaltet Elisabeth Carr am 8. Juli bei und mit Anatol Regnier in Ambach direkt am Starnberger See. Der Autor und Chansonsänger erzählt dann aus seinem Leben und spielt Gitarre und singt. Wie immer geht es dabei um‘s Leben mit seinen Geschichten in Ambach, Schwabing, Israel bis nach Australien und um die deutsche Geschichte.



Fast schon Tradition, die sommerlichen Seasonal Concerts open air im Schlosspark Kempfenhausen. Am 16. Juli heißt es „Summer at the Seaside. Dann begrüßen die KunstRäume am See das international renommierte Duo Grosch/Bublath zusammen mit dem Schlagzeuger Manfred Mildenberger die herausragende Sängerin Alma Naidu als special guest. Eine historisch-musikalische Villenpartie unternimmt Elisabeth Carr mit der Kunsthistorikerin und Kulturjournalistin Katja Sebald am 23. Juli in die Villa Kustermann in Tutzing. Katja Sebald wird begleitet von Esther Schöpf (Violine) und Norbert Groh (Akkordeon, E-Piano) wenn sie in ihrem Bildband „Sehnsucht Starnberger See“ (Allitera Verlag) blättert und von ihren spannenden Nachforschungen und Entdeckungen erzählt. Die Villa Kusterman ist nicht nur ein Stück Tutzinger Geschichte, sie steht auch für eine höchst erfolgreiche bayerische Unternehmerfamilie des 19. Jahrhunderts.



Die Geschichte(n) um die Villa Kustermann

In Tutzing kaufte der Eisenwarenfabrikant Max Kustermann 1865 dem letzten Schlossgrafen Friedrich von Vieregg ein rund 28 Hektar großes Gelände zwischen Johannishügel und dem Seeufer ab. Dort ließ er sich eine ebenso schlichte wie elegante klassizistische Villa bauen.



Am 5. August veranstaltet Elisabeth Carr mit der überregional erfolgreichen Video- und Performance-Künstlerin Manuela Hartel eine nächtliche Naturbegehung in Höhenrain an einem Teich in schönster Natur – eine Schöpfungsgeschichte.