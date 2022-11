Besinnliche Waldweihnacht im Weßlinger Ortsteil Grünsink

Teilen

Gemeinsam einen Glühwein trinken und sich an der weihnachtlichen Stimmung freuen. Das ist von Freitag bis Sonntag möglich bei der Waldweihnacht des Wirtschaftskreises Weßling. © Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Weßling-Grünsink - Der Wirtschaftskreis Weßling veranstaltet von Freitag bis Sonntag erstmalig eine Waldweihnacht in Grünsink. Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen und besinnlichen Texte wird dabei geboten. Es können auch schon erste Weihnachtsgeschenke erworben werden.

Von Töpferwaren, Schmuck, modischen Stücken aus Bio-Baumwolle über Adventskränze und Räucherwaren bis hin zu Holzspielsachen, edlen Holzprodukten und Gaumenfreuden wie selbstgemachte Marmelade, Liköre und Honig, handgefertigte Puppen, Stricktiere oder Kinderschmuck ist alles dabei. Natürlich dürfen auch die vielen von Kindern gebastelten Dinge nicht fehlen. Das musikalische Programm reicht vom Weßlinger Gospelchor und den Flötenkindern über die Weßlinger Blasmusik bis hin zum Blechhauffa und Eric Berthold.

Apfelstrudel, Bratwürste und Stockbrot

Damit auch die Kinder ihren Spaß haben, gibt es stündlich eine Märchenstunde und Bastelarbeiten mit Kindern. Die Bewirtung übernimmt wieder die örtliche Gastronomie und bietet neben heißen wie kalten Getränke, Suppen, Bratwurstsemmeln, Schupfnudeln, Apfelstrudel sowie Kaiserschmarrn und vieles mehr an. Für die Kinder gibt es natürlich auch Stockbrot.

Von 25. bis 27. November Waldweihnacht in Grünsink

Die Waldweihnacht findet statt am Freitag, 25. November, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 25. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr statt. Alle Besucher werden gebeten, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen und die Parkplätze im Ort zu nutzen. (kb)