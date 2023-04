Michaela Hampe aus Herrsching ist in der Corona-Zeit in Hochform

Besondere Bürgerinnen und Bürger aus Herrsching stehen im Rampenlicht

Von: Petra Straub

Herrschings Alltagshelden und Supersportler: Beim Jahresempfang der Gemeinde erhalten sie von Bürgermeister Schiller (hinten 7.v.r.) Gutscheine und Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider (Zweiter v.r.) die Goldene Bürgermedaille. © Andrea Jaksch

Herrsching - Das Geld ist knapp in Herrsching. Doch einmal im Jahr lädt die Gemeinde zu einem großen Festabend – verdienten Bürgerinnen und Bürgern zu Ehren! Beim Jahresempfang standen ehrenamtlich Tätige drei Stunden lang im Rampenlicht sowie Personen, die den Namen Herrschings durch herausragende sportliche Leistungen in die Welt hinaustragen. Nach dem Sektempfang gab es auf der Bühne Livemusik und berührende Geschichten und zum Abschluss leckere Häppchen.

Landrat Stefan Frey spielt in der Damenband Ladylake die Conga, Bürgermeister Christian Schiller sitzt am Schlagzeug und die rund 300 Besucherinnen und Besucher schnipsen mit den Fingern und singen den eingeblendeten Text der mitreißenden Melodie „Via con me“, den die Musikerinnen kess zum Besten geben.

Beim Jahresempfang gibt es Promi-News aus erster Hand

Christian Schiller hat nichts verlernt und führt auch nach zweijähriger Corona-Pause einmal mehr humorig-beschwingt durchs Abendprogramm und überrascht verdiente Herrschingerinnen und Herrschinger mit einem Auftritt im Scheinwerferlicht. Dazwischen hält er Smalltalk mit der Lokalprominenz im Publikum und versorgt die gut gelaunte Besucherschar im Haus der bayerischen Landwirtschaft dabei mit Promi-News wie Freys Schulweghelfertätigkeit und Pfarrer Ulrich Haberls Karriere als TV-Pfarrer in der Corona-Zeit.

Star des Abends ist Herrschings Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider

Zum Star des Abends wird jedoch Herrschings Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider, der begleitet von stehenden Ovationen die Goldene Bürgermedaille erhält. Über ein Jahr lang war der Beschluss über die Auszeichnung bestgehütetes Geheimnis des Gemeinderats und am Ende ist die Überraschung tatsächlich gelungen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, so Schneider gerührt und wahnsinnig erfreut darüber, „dass Ehrenamt so geehrt wird“. Schneider sei „einer, den jeder kennt“, bei dem viele das Skifahren gelernt haben und der in 20 Jahren Tausenden Kindern beim Ferienprogramm „ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat“, lobt Schiller.

Im Beisein seiner Gemeinderatskollegen, die den Beschluss zur Ehrung fassten, erhält Herrschings Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider aus den Händen von Bürgermeister Christian Schiller die Goldene Bürgermedaille. © Andrea Jaksch

Auch die Vorderen der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn, die dieses Jahr 150-Jähriges feiern, treten ins Scheinwerferlicht, allen voran der Vorsitzende Michael Polednik aus Herrsching, der 1998 ausgezeichnet wurde, weil er einen Menschen aus einem brennenden Auto rettete. Weiter die Ehrenamtlichen des heuer 100-jährigen Heimat- und Trachtenvereins D‘Jaudesbergler Breitbrunn, mit Margarete Ginder, die dem Verein seit unglaublichen 52 Jahren treu ist und auf der Bühne versichert, dass sie in der aktiven Zeit nie daran gedacht hat, das Ehrenamt zu beenden.



Michaela Hampe aus Herrsching ist in der Corona-Zeit in Hochform

Live zu Gesicht bekommen die Ehrengäste auch Personen, die vorab vom Landkreis Starnberg ausgezeichnet wurden, Wirtschaftspreisträgerin Lisa Bittighofer etwa, die Frauen auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt, oder Kulturpreisträgerin Ursula Steglich-Schaupp, die mit ihrer Nichte Dr. med. Franziska Rubin zur Veranstaltung kommt, einer bekannten Autorin und TV-Moderatorin. Geehrt werden auch Supersportler aus dem Ort: Die mehrfache Sandboard-Weltmeisterin Michaela Hampe etwa, wie Schiller Jahrgang 1970, die nach zwanzig Jahren Pause „aus dem Corona-Frust heraus“ mit dem Snowboard wieder an frühere Erfolge anknüpft.

tarnbergers Landrat Stefan Frey (r.) und Herrschings Bürgermeister Christian Schiller machen als Bandmitglieder von Ladylake eine gute Figur beim Jahresempfang der Gemeinde Herrsching im Haus der bayerischen Landwirtschaft. © Andrea Jaksch

Martha Stumbaum engagiert sich seit 1996 für die Indienhilfe. Sie organisiert Flohmärkte und Spendenaktionen zur Schaffung schulischer Einrichtungen in der Partnergemeinde Chatra und bringt Kindern in den Ferien spielerisch Wissenswertes über Indien bei. Mit leuchtenden Augen erzählt sie, dass es in Chatra nun auch eine Trinkwassser-Aufbereitungsanlage gibt, um die Menschen vor dem giftigen Arsen im Grundwasser zu bewahren. Wie alle Geehrten erhält sie einen Gutschein von einem Herrschinger Gewerbebetrieb.

Die Kulturpreisträgerin des Landkreises Starnberg, Ursula Steglich-Schaupp, kommt mit ihrer Nichte Dr. med. Franziska Rubin (Autorin und Moderatorin) zum Jahresempfang nach Herrsching. © Andrea Jaksch

Die Musikerinnen von Ladylake erweisen sich an dem Abend nicht nur als ausgezeichnete Entertainerinnen, sondern auch als äußerst großherzig. Mit der Einladung zum Jahresempfang sei für sie „ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Kontrabassistin Monika Welsch. Ihre Gage will die Band dem Verein „Frauen helfen Frauen“ weitergeben.

Plötzlich bellt „Enzo“ beim Jahresempfang im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching

Als sich Hundegebell unter ihre Klänge mischt und Sebastian Herre vom Bayerischen Landeskriminalamt aufsteht und erklärt, ein Gast habe Drogen in den Saal geschmuggelt, wird schnell klar, dass Schiller eine geniale Überleitung zur Ehrung von Hundeführerin Claudia Meyer gelungen ist. Auch sie und ihr Schäferhund-Rüde Enzo ernten Applaus für ihren Bundessieg der Rettungs- und Spezialhunde 2022.

Die vermeintlichen Drogen wurden übrigens beim evangelischen Pfarrer Ulrich Haberl gefunden, der den Spaß gerne mitmachte und an dem Abend die Gelegenheit nutzte, um für Spenden für die bevorstehende Sanierung des Gemeindehauses zu werben. Wegen der Sanierung kann der Christkindlmarkt dieses Jahr nicht am angestammten Platz durchgeführt werden, bedauert Schiller, der sogleich Gert Müller auf die Bühne holt, der diese Veranstaltung bereits seit zwölf Jahren organisiert („ein Pedant im positiven Sinn“) und im Ort auch zahlreiche Blumenarrangements pflegt.

Goldene Bürgermedaille: Dritter Bürgermeister Wolfgang Schneider 20 Jahre Ferienprogramm. Ehrenamt-Jubiläum: Feuerwehr Herrsching und Breitbrunn (150 Jahre Feuerwehr) mit Michael Polednik seit 2001 in der Vorstandschaft; Heimat- und Trachtenverein D‘Jaudesbergler Breitbrunn (100 Jahre) mit Margarete Ginder (seit 1971 im Vorstand) und Monika Bösl seit 2004 im Vorstand. Martha Stumbaum (Indienhilfe seit 1996, Verdienste Schulbau in Partnergemeinde Chatra). Anna-Christina (Tin Tin) Vielhaber und Ruth Merkhoffer 10 Jahre Faschingstreiben. Gert Müller 12 Jahre Organisation Christkindlmarkt und Gestaltung Blumenbeete. Bester Ausbildungsabschluss: Clemens Hagemann, Fachkraft für Veranstaltungstechnik (bayernweit bester Abschluss). Sportlerehrung: Snowboardfahrerin und mehrfache Sandboard-Weltmeisterin Michaela Hampe u.a. für zwei zweite Plätze beim Snowboard-Wettbewerb „German Race“; Hundeführerin Claudia Meyer und Schäferhund-Rüde Enzo (Bundessieger der Rettungs- und Spezialhunde 2022, Spürhund Tag); Herrschinger Segelclub: Christoph Tischer 2. Platz bei Bayerischer Meisterschaft Laser, Klaus Richter 3. Platz Herren; Anna Bichler 2. Platz Bayerische Meisterschaften Laser; Luna von Weidenbach mit Partnerin Mara Helle Casper (viele Top-Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften, dadurch Platz zwei der 29er-Damen-Rangliste Deutschland); Hans-Peter Schwarz und Roland Kirst u.a. 4. Platz bei Weltmeisterschaft der Flying Dutchman. Schwimmen: Yannick Schandel vom Master-Team des Vereins „Fürstenfeldbrucker Wasserratten“ (Deutscher Meister, 200 Meter Brust). Zeno Welsch, Linus Kunert, Aurin Vetter, Ruben Feustel, Levi Schmeykal (Kinderlaufgruppe Sportfreunde Breitbrunn, 1. Platz Landkreislauf Andechs).