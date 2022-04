Besonders sparsame Haushaltsgeräte im Überblick

Schön kühl: Dennoch ist es wichtig, dass Sie die Kühlschranktür schnell wieder schließen - besonders im Sommer. © Christin Klose/dpa-tmn

Landkreis - Energiewende konkret bedeutet zum Beispiel, zukünftig keine Energiefresser mehr zu kaufen. Einen kleinen Beitrag hierzu möchte die neu aufgelegte Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte“ des Landratsamtes Starnberg leisten: Denn wer einen neuen Kühlschrank braucht oder den Kauf einer Waschmaschine plant, kann sich darin aktuell informieren, mit welchen Gerätemodellen sich besonders viel Strom und Wasser sparen lässt.

Kühl- und Gefriergeräte, Wasch- und Spülmaschinen sowie Wäschetrockner sind Anschaffungen für viele Jahre. Neben guter Leistung sollen sie vor allem zuverlässig sein, eine lange Lebensdauer haben und sparsam sein, denn ein niedriger Strom- oder Wasserverbrauch bewirkt nicht nur weniger Umweltbelastung, sondern spart auch bares Geld, gerade in Zeiten explodierender Energiepreise.

„Bei vielen Geräten sind die Betriebskosten während der Lebensdauer deutlich höher als ihr Kaufpreis“, so Herbert Schwarz, Umweltberater des Landratsamtes. „Ein sparsames Modell, das in der Anschaffung übrigens nicht unbedingt teurer sein muss, lohnt sich daher in jedem Fall.“ Beispielsweise verursacht ein um 20 Liter höherer Wasserverbrauch bei Waschmaschinen in 15 Jahren etwa 400 Euro an Mehrkosten. Und bei Kühl- und Gefriergeräten führt ein jährlicher Mehrverbrauch von 100 Kilowattstunden in 15 Jahren zu über 500 Euro zusätzlichen Stromkosten. Dabei sind die vorhersehbaren Preissteigerungen beim Strom noch gar nicht berücksichtigt.

In der neu aufgelegten Broschüre wurde daher wieder eine aktuelle Auswahl besonders sparsamer Haushaltsgeräte üblicher Bauarten und Größenklassen zusammengestellt. Darüber hinaus enthält sie wertvolle Tipps und Informationen zum richtigen Umgang mit den einzelnen Geräten. Zu finden ist die Broschüre im Internet unter www.landkreis-starnberg.de/stromsparen. Dort steht sie zum Download zur Verfügung. Für alle, die keinen Internetzugang haben, ist sie in geringer Stückzahl auch in gedruckter Form im Landratsamt erhältlich.

