Bessere Bus-Anbindung für Pendler zum Air Tech Campus Oberpfaffenhofen

Ab April hält der Expressbus X910 auch am Air Tech Campus Oberpfaffenhofen. (Symbolfoto) © ick

Landkreis – Die Expressbuslinie X910 hält künftig auch am Air Tech Campus Oberpfaffenhofen. Am Sonderflughafen arbeiten mittlerweile viele tausend Menschen. Diese benötigen eine noch bessere Anbindung mit dem ÖPNV.

„Bis dort ein neuer S-Bahn-Halt in Weichselbaum entsteht, ist es noch ein weiter Weg. Wir kommen bislang Schritt für Schritt voran. Umso wichtiger ist nun die Neuerung auf der Route des X910 vom S-Bahnhof in Weßling zum Klinikum Großhadern. Sie gilt ab Samstag, den 1. April.

Bus-Verbesserung zeitgleich mit Bau des S-Bahn-Halts Weichselbaum

Die Anbindung des Air Tech Campus ist eine mehr als wichtige Haltestelle für den Standort Oberpfaffenhofen. Für die derzeit 20 Firmen mit bald 4.000 Beschäftigten bietet der neue Halt eine attraktive Fahrtmöglichkeit zur Arbeitsstelle“, so Starnbergs Landrat Stefan Frey.

Ab 1. April hält der Bus von Weßling nach Großhadern am Air Tech Campus Oberpfaffenhofen

Gwt Geschäftsführer Christoph Winkelkötter ist dankbar, dass der Standort nun noch besser an den ÖPNV angebunden wird. „Die X910 ist sowieso ein Erfolgsmodell, aber mit der neuen Haltestelle können wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zielgerichteter an ihren Arbeitsplatz bringen und machen somit den ÖPNV noch attraktiver,“ so Winkelkötter.



Fahrpläne, Fahrgastinformationen sowie weitere Meldungen können unter www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft aufgerufen werden. (kb)