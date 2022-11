Besucherrekord bei romantischer Dorfweihnacht in Wangen

Teilen

Auf dem gemütlich-schnuckeligen Wangener Dorf-Weihnachtsmarkt mit vorweihnachtlichem Lichterglanz und adventlicher Musik auch von den Wangener Alphornbläsern fühlten sich die vielen Besucher rundherum wohl. © abr

Starnberg-Wangen - Nach zweijähriger Corona-Pause erfreute sich der Wangener Dorfweihnachtsmarkt sogleich über einen Rekordbesuch. Am ersten Adventsonntag war die Dorfmitte um das Alte Feuerwehrhaus von 11 bis nach 19 Uhr durchgehend gut besucht mit bis zu 500 Besuchern aus Wangen, Starnberg und Umgebung.

Nicht umsonst ist der Wangener Adventsmarkt unterhalb der Ulrichskirche bekannt für Dorfromantik, Glühweinduft und Schmankerl sowie für ein umfangreiches Rahmenprogramm. Manfred Abele und Thomas Fendel hatten mit ihrem Team des Vereins Dorfgemeinschaft 23 Stände und Buden aufgebaut, in denen Schönes, Nützliches und Wohlschmeckendes für Advent und Fest angeboten wurde. Nach dem Konzert der Blaskapelle Wangen-Neufahrn kam der Nikolaus zur Bescherung der Kleinen. Danach spielten und sangen die Stubenmusi und die Wangener Sänger weihnachtliche Weisen, ergänzt vom Konzert der Wangener Alphornbläser.

Stockbrot, Bastelarbeiten und Krippen

Im Alten Feuerwehrhaus leitete Bettina Neubarth die Kinder aus Kindegarten und Grundschule zu Bastelarbeiten an. Daneben konnten sich die Kinder am offenen Feuer Stockbrot braten. Besonderheiten war die von Thomas Pentenrieder liebevoll vorbereitete Ausstellung von Krippen im Seyrerhof in verschiedenen Stilarten mit historischen, professionell geschnitzten und selbst gebastelten Figuren und Ställen sowie eine Darstellung von Christbäumen von Franz Pentenrieder in unterschiedlichen, reichen Schmuckarten und mit phantasievollem Holzdekor. Wangen zeigte wieder einmal, dass es zu feiern versteht, den Gästen etwas bietet und dass die Dorfgemeinschaft mit ihren vielen Helfern, denen herzlich gedankt sei, bestens funktioniert, auch wenn die Schlangen an den Glühwein- und Bratwurstständen zeitweise sehr lange waren. (kb)