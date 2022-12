Betriebe aus dem Landkreis Starnberg für Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet

Diesmal nahmen die Firmenvertreter aus der Region noch online an der Ökoprofit-Abschlussveranstaltung teil. Das soll sich 2023 ändern. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - „Ökoprofit“ unterstützt Betriebe effizient und kostengünstig bei der Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Klimaschutzes. Zehn teilnehmende Betriebe aus dem Landkreis Starnberg erarbeiteten interessante Maßnahmen, die für vorbildlichen betrieblichen Umweltschutz stehen.

Auch in diesem Jahr konnten erhebliche Erfolge erzielt werden: Gemeinsam sparten die teilnehmenden Betriebe in diesem Jahr 394.000 Kilowattstunden Strom, 687.000 Kilowattstunden Heizenergie und zusätzlich über 211.000 Kilogramm CO 2 ein. „Mein herzlicher Dank gilt allen Ökoprofit-Betrieben, die heute ausgezeichnet wurden: Sie haben auch im letzten Jahr wieder viele kleine und große Maßnahmen umgesetzt, die helfen Energie oder Wasser zu sparen, Abfall zu vermeiden, auf nachhaltige Produkte umzustellen oder die Umwelt in anderer Weise zu entlasten. Sie sind damit ein Vorbild für nachhaltiges unternehmerisches Handeln“, so der stellvertretender Landrat Matthias Vilsmayer.

Betriebe aus dem Landkreis Starnberg verbessern ihre Umweltbilanz in 59 umgesetzten Maßnahmen

In den vergangenen Jahren haben Betriebe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz–Wolfratshausen und Weilheim–Schongau erfolgreich durch die Teilnahme an Ökoprofit ihre Umweltbilanz verbessern können. Ökoprofit ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen. 14 Unternehmen, welche zum Teil bereits eine Ökoprofit-Auszeichnung erreicht haben, konnten dieses Jahr mithilfe verschiedener Workshops ihre Umweltleistung verbessern und gleichzeitig Kosten einsparen. Jede der 59 umgesetzten Maßnahmen trägt zu einer Umweltentlastung bei.

Energieverbrauch und Betriebskosten senken

Durch die Bildung eines lokalen Netzwerkes profitieren alle teilnehmenden Akteure: Unternehmen, Behörden und Experten. Ziele des Gruppenprojektes sind unter anderem die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Reduzierung der Energie- und Ressourcenverbräuche sowie die Senkung der Betriebskosten und Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch interaktive Workshops und Einzelberatungen der Umweltberatungsfirma Arqum GmbH konnten die Betriebe ihr Wissen im Bereich Ressourceneffizienz erweitern.

Workshops über Nachhaltigkeit und Veränderungen durch die Corona-Pandemie

Themen der Workshops waren 2022 unter anderem Klimawandelrisiken und Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Erneuerbare Energien, Grüner Wasserstoff und Klimabilanzierung. Auch die betrieblichen Veränderungen durch die Corona-Pandemie wurden thematisiert. Denn durch Corona ergaben sich verschiedenste Herausforderungen für jeden einzelnen Betrieb, vor allem mobiles Arbeiten, das Umsetzen von Hygienekonzepten und Aktualisierungen im Bereich Arbeitsschutz. Auch wenn das Fazit aller Teilnehmenden war, dass die teils online-/teils vor-Ort-Version von Ökoprofit ein voller Erfolg war, hoffen alle, dass die Workshops im kommenden Jahr wieder vollständig als Präsenzveranstaltungen stattfinden können, da der zwischenmenschliche Austausch von allen sehr geschätzt wird.

Teilnehmer aus den Landkreisen Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau

Initiatoren des Projektes sind die Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau, welche unter anderem durch die Grußworte der stellvertretenden Landräte die Teilnehmenden bei der offiziellen Abschlussveranstaltung ehrten. Aus dem Landkreis Starnberg haben folgende Unternehmen an der Ökoprofit-Runde 2022 teilgenommen: 3M Deutschland GmbH in Seefeld, Akademie für Politische Bildung in Tutzing, GIZ Internationales Bildungszentrum Feldafing, Klinikum Starnberg, Klinikum Seefeld, Klinikum Penzberg (Ein Unternehmen der Starnberger Kliniken), Marianne-Strauß-Klinik gGmbH in Kempfenhausen, PTC Telecom GmbH in Wörthsee, Reichhart Logistik GmbH in Gilching und Siemens AG, Global Leadership Center in Feldafing.

Auch Neueinsteiger sind im Ökoprofit-Projekt willkommen. Interessierte Unternehmen können sich unter Telefon 089/12109940 melden. Weitere Informationen gibt es auch bei der Umweltberatung des Landratsamtes Starnberg unter Telefon 08151/148-77442. (kb)