Betrügerische „Callcenteranrufe“ in Gauting enden glimpflich

Callcenter-Anrufe völlig unterschiedlicher Qualitäten endeten laut Gautinger Polizei allesamt glimpflich © PantherMedia/BrianAJackson

Gauting - Am gestrigen Montag gingen bei mehreren Gautinger Haushalten Anrufe von vermeintlichen Betrügern ein, die nahezu den Großteil der gängigsten bekannten Betrugsmaschen abdeckten , die meist von Callcentern aus dem Ausland abgesetzt werden. Interessant war bei allen Fällen, dass ausschließlich Frauen das Ziel der Anrufer waren und zudem die Vornamen der vermeintlichen Opfer gewisse Rückschlüsse auf ein vermutlich höheres Lebensalter schließen lassen.

In ersten Fall wurde eine 79-jährige Seniorin um die Mittagszeit von einem äußerst fordernd auftretenden falschen Microsoft-Anrufer aufgefordert, sich sofort in ihren Computer einzuloggen und anschließend bestimmte Tastenkombinationen einzugeben. Die äußerst aufgeweckte Seniorin roch jedoch nach dieser Ansage jedoch „sofort den Braten“ und erklärte ihrem Gegenüber, dass sie genau das nicht machen werde und legte anschließend einfach auf.

Ebenfalls um 13 Uhr erhielt eine 68-jährige Gautingerin einen Anruf auf ihrem Festnetz von einem falschen Polizeibeamten, der sich als Beamter des Landeskriminalamts ausgab und der 68-Jährigen etwas von Einbrüchen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft weismachen wollte. Auf dem Display konnte die Gautingerin keine Telefonnummern abgelesen, was ihr schon verdächtig vorkam. Auch die Frage des falschen Polizeibeamten nach Wertgegenständen in ihrer Wohnung ließ sie unbeantwortet und beendete das Telefonat im Anschluss ebenfalls so resolut, dass sie keinen weiteren Anruf mehr erhielt (was durchaus nicht die Regel ist).

Im dritten Fall gegen 16 Uhr erhielt eine 52-jährige Frau einen Anruf von einer elektronisch erzeugten Stimme auf Englisch. Die Gautingerin verstand nur etwas von Gouverment und Identification. Als die 52-Jährige die Aufforderung erhielt ihre Personalausweisnummer in die Tastatur ihres Telefons einzugeben, beendete sie ebenfalls umgehend das Gespräch. Bei einem entsprechenden Rückruf durch die Gautinger Polizei stellte sich heraus, dass die angezeigte Nummer nicht vergeben ist und die Telefonnummer durch das das sog. ID-Spoofing generiert wurde. Der Begriff Call ID Spoofing bezeichnet die Methode, mit der Anrufe unter einer für den Angerufenen vorgetäuschten rufenden Nummer geführt werden können.

Diese kleine Fallauswahl belegt in erfreulicher Weise, dass die polizeiliche Prävention in Sachen betrügerischer Anrufe langsam Früchte trägt.