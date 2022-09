Betrunken auf E-Bike mit Kinderanhänger unterwegs

Betrunken auf dem Radl unterwegs: Das wird ab 1,6 Promille teuer. © PantherMedia

Pentenried - Ein ungewöhnliches Gespann war jüngst auf der Kraillinger Straße von Gauting in Richtung Pentenried unterwegs. Das Gespann war deswegen ungewöhnlich, weil ein Mann in bayerischer Tracht auf einem Fahrrad mitsamt einem Kinderanhänger mit offensichtlichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen zwischen Fahrradweg und Straße pendelte.

Die Ausfallerscheinungen waren daran zu erkennen, dass der Mann abwechselnd sowohl auf der Straße als auch auf dem Gehweg fuhr und bei diesen Manövern sogar mehrmals zu stürzen drohte. So war es für die Gautinger Polizisten klar ersichtlich, dass er sein Fahrrad, das die Polizisten beim Überholen als ein E-Bike identifizierten, nicht wirklich unter Kontrolle hatte. In der Folge stoppten sie den Fahrradfahrer und führten eine Verkehrskontrolle bei ihm durch. Dabei wurde sehr schnell klar, dass er offensichtlich stark alkoholisiert war. Der anschließende Alkoholtest bestätigte den Verdacht, da er über zwei Promille aufwies.

Der 49-jährige Mann musste sich daraufhin in der Gautinger Fünfseenlandklinik einer Blutentnahme unterziehen. Später wurde der Mann ebenso wie sein E-Bikegespann von der Gautinger Polizei nach Hause gebracht.

Die Folgen dieser Fahrradfahrt mit über 1,6 Promille sind empfindlich und dürften sich für den 49-Jährigen in Form einer empfindlichen Geldstrafe samt Führerscheinentzug und einer Vorladung zur MPU sowie drei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg niederschlagen.