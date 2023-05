Betrunken gegen Feuerwehrfahrzeug gekracht und geflüchtet

Betrunken in Feuerwehrauto gekracht: Polizei stellt Fahrer. © PantherMedia

Weßling - Am gestrigen Montag (15.Mai) waren am Abend gegen 19.15 Uhr zwei große Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hochstadt auf dem Weg zum Gut Tiefenbrunn zu einer Feuerwehrübung. Zwischen Hochstadt und Unering fuhr zwischen den beiden Feuerwehrfahrzeugen ein weißer Peugeot 206. Der Fahrer setzte zum Überholen an, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein Feuerwehrauto.

Das alles ereignete sich auf Höhe des Umspannwerks zwischen Hochstadt und Unering. Der Peugeot überholte das vordere Feuerwehrfahrzeug und geriet dabei nach links ins Bankett, lenkte dann wieder nach rechts und touchierte dabei mit der rechten Fahrzeugseite das linke vordere Eck des Löschfahrzeugs. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Nichtsdestotrotz setzte der Pkw seine Fahrt unmittelbar fort. Die Feuerwehrleute merkten sich jedoch das Kennzeichen, zudem stellten sie das Fahrzeug mitsamt dem Fahrer hinter einem Hof in der nächsten Ortschaft in einer wenig einsehbaren Ecke fest und gaben den Standort an die Polizei weiter. Das Fahrzeug war über die komplette rechte Seite stark beschädigt und ein Totalschaden. Der Fahrer, ein 47-Jähriger aus Andechs, war mit etwas über ein Promille merklich alkoholisiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste zur Blutentnahme. Ihn erwartete einen Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Schaden am Feuerwehrfahrzeug beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.