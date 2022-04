Betrunkene Autofahrerin fährt in Herrsching einen Mann an

Über 3,5 Promille ist der Atemalkoholwert bei einer Autofahrerin in Herrsching. © imago/Symbolbild

Herrsching - Aus Angst, vor der Polizei gefasst zu werden, will eine 45-jährige Autofahrerin in Herrsching flüchten. Dabei fährt sie einen Tankstellenmitarbeiter an, der sie an der Weiterfahrt hindern will.

Die 45-jährige Autofahrerin aus Kaufbeuren befuhr am Samstag, 23. April, gegen 19.10 Uhr mit ihrem Pkw die Seefelder Straße in Herrsching aus Richtung Weßling kommend und fuhr dann an die dortige Aral-Tankstelle. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, klagte sie dort über Bauchschmerzen, weshalb durch einen unbeteiligten 26-jährigen Zeugen der Rettungsdienst verständigt wurde. Da durch den Zeugen auch Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, kam laut Polizei auch eine Streife der Polizei Herrsching zur Tankstelle.

Betrunkene Autofahrerin fährt Tankstellenmitarbeiter an

Als die 45-jährige dies mitbekam, stieg sie in ihr Auto und wollte wegfahren. Sowohl der Zeuge, als auch ein 21-jähriger Tankstellenmitarbeiter versuchten dies zu verhindern. Die 45-jährige fuhr daraufhin, bei Anfahrversuchen, mehrfach leicht gegen den Oberschenkel des Tankstellemitarbeiters, welcher sich vor den Pkw der Frau gestellt hatte.

Gegen Hausmauer und Beeteinfassung gefahren

Anschließend touchierte die 45-jährige noch die Hausmauer der Tankstelle und eine Beeteinfassung, bis es ihr gelang, ihre Fahrt in Richtung Weßling fortzusetzen. Sie konnte dann durch die Streife der Polizei Herrsching auf der Staatsstraße 2068 kontrolliert werden.

Atemalkoholtest ergibt einenWert von über 3,5 Promille

Da ein Atemalkoholtest einen Wert jenseits der 3,5 Promille ergab, wurde bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der an der Tankstelle entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.