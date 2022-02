Betrunkener Autofahrer fährt in Seefeld frontal gegen Bus

Fahrgast wird verletzt

Seefeld - Der Omnibus stand am Donnerstagabend in Seefeld auf der Abbiegespur. Der betrunkene Autofahrer dahinter fuhr frontal auf das Fahrzeug auf. Sein Auto erlitt Totalschaden. Ein Fahrgast aus dem Bus verletzte sich. Mit welcher Strafe der Unfallverursacher rechnen muss.

Gegen 19.30 Uhr war der 62-jährige Autofahrer aus Seefeld laut Polizei in der Mühlbachstraße in Seefeld unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2068 bog er nach rechts ab und fuhr dabei frontal gegen einen roten Omnibus, der ordnungsgemäß auf der Abbiegespur hielt. Durch den Aufprall wurde eine Insassin des Busses leicht verletzt. Am Bus entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Blutentnahme bei Unfallverursacher im Krankenhaus in Seefeld

Nachdem eine Alkoholisierung des Verursachers festgestellt worden war, wurde eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses und fahrlässiger Körperverletzung. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.