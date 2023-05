Betrunkener Autofahrer mit Haftbefehl verursacht Unfälle in Feldafing und Pöcking

Von: Petra Straub

Teilen

Ein Verursacher, zwei Unfälle: Die Polizei Starnberg © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Feldafing - Mit zwei Promille Alkohol im Blut verursacht ein Autofahrer mit offenem Haftbefehl Unfälle in Feldafing und Pöcking. Er hat auch Drogen bei sich.

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in Feldafing auf der Bahnhofsstraße ein Verkehrsunfall. Ein vorerst unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Begegnungsverkehr einen anderen Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Nur wenig später, gegen 12.40 Uhr, wurde die Polizei Starnberg über einen weiteren Verkehrsunfall, diesmal auf der B2 in Pöcking, informiert. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Auffahrunfall. Aufgrund der Fahrzeugbeschreibung wurde schnell klar, dass es sich um denselben Verursacher wie bei dem Unfall in Feldafing handelt.

Autofahrer aus Polen touchiert in Feldafing Wagen im Begegnungsverkehr

Unfallverursacher war ein 36-jähriger, polnischer Staatsangehöriger, der mit einem in Großbritannien zugelassenen Pkw unterwegs war. Aufgrund von starkem Alkoholgeruch wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von zwei Promille ergab. Drogentypische Auffälligkeiten wurden durch die Streifenbesatzung zudem festgestellt. Beim Fahrer konnten außerdem knapp fünf Gramm Marihuana aufgefunden werden, weiter hatte er einen offenen Haftbefehl.

Auf der B2 bei Pöcking verursacht betrunkener Autofahrer einen Auffahrunfall

Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallgegner, ein Ehepaar aus dem Landkreis München, wurden leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war beschädigt, jedoch noch fahrbereit. Die Auffahrt Pöcking war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. (kb)