Betrunkener fährt in Feldafing gegen ein Wetterhäuschen

Die Polizei wird gerufen, als ein Mann aus Tutzing betrunken Schaden anrichtet. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feldafing - Gegen ein Wetterhäuschen fährt ein betrunkener Autofahrer in Feldafing und flüchtet. Zeugen melden den Vorfall der Polizei.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, fuhr am Samstag, 23.35 Uhr, ein 44-jähriger Mann aus Tutzing mit seinem Pkw am Bahnhofplatz in Feldafing rückwärts gegen das Bauwerk. Anschließend stieg er aus und begutachtete den Schaden. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, der ihm riet, die Polizei zu rufen, sagte der Autofahrer, er sei betrunken, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Unfallzeuge von Feldafing verständigt die Polizei

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und nannte auch das Kennzeichen des Unfallflüchtigen. Dieser konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Schadenshöhe am Wetterhäuschen muss noch ermittelt werden. (kb)