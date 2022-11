Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizei in Waldgrundstück bei Pöcking

Von: Alma Bucher

Der betrunkene Mann war von der Polizei in ein Waldgrundstück geflohen. © Uli Deck/dpa/dpa-Bildfunk/IMAGO / NurPhoto (Collage Merkur.de)

Landkreis - Am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, teilten Verkehrsteilnehmer einen extrem langsam fahrenden VW Golf auf der B2 zwischen Pöcking und Starnberg mit. Das Fahrzeug soll mit maximal 40 km/h und in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Bei der Anhaltung des Fahrzeugs im Bereich der Einmündung zum Almeidaweg sprang der Fahrer aus dem Fahrzeug und rannte in ein nahe gelegenes Waldstück.

Suchaktion ausgelöst: Fahrer total betrunken

Mehrere zusammengezogene Streifen umstellten daraufhin das Grundstück. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Anwohner um Mithilfe gebeten. Kurz darauf gingen bei der Polizeiinspektion Starnberg mehrere Mitteilungen über verdächtige Personen ein, woraufhin der Fahrer im Almeidaweg aufgegriffen wurde. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar – die Alkoholisierung war unübersehbar. Da der Mann, ein 46-jähriger Münchener, einen Alkotest verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.