Betrunkener knallt mit dem Pkw in Starnberg gegen eine Ampel

Teilen

Die Polizei stellt in Starnberg den Führerschein eines betrunkenen Autofahrers sicher. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein 24-Jähriger fährt in Starnberg mit dem Pkw gegen einen Ampelmasten. Er hat morgens um 8.15 Uhr 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Am Samstag, gegen 8.15 Uhr, ereignete sich der Vorfall laut Polizei. Dabei befuhr ein 24-jähriger Starnberger mit seinem Hyundai die Äußere Leutstettener Straße in Starnberg und wollte nach links in die Gautinger Straße einbiegen. Beim Abbiegen kam er vor der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Vorderrad des Pkw wird abgerissen

Dabei wurde das rechte Vorderrad des Pkw abgerissen und der Pkw vorne rechts massiv beschädigt. Der Ampelmast und die darin befestigten Lichtzeichenanlagen wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Mit über 1,6 Promille unterwegs

Der Fahrzeugführer, der unverletzt blieb, gab an der Unfallstelle an, offensichtlich etwas zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Bei einem durchgeführten Alkoholtest konnte jedoch auch noch eine andere vermutliche Ursache für den Verkehrsunfall festgestellt werden. Der Wert ergab, dass der 24-jährige mit über 1,6 Promille seinen Pkw führte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die beschädigte Ampel.