Betrunkener Mann geht mit Brecheisen auf Starnberger Mitbewohner los

Teilen

Die Polizei Starnberg nimmt einen alkoholisierten Mann in Gewahrsam, der einen Mitbewohner mit einem Brecheisen verletzt hat. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Mit einem Brecheisen geht ein betrunkener 61-jähriger Mann in einer Wohnung in der Petersbrunner Straße in Starnberg auf seinen jüngeren Mitbewohner los.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, 9. Februar, gegen 21.15 Uhr. Der ältere Mann ging auf seinem 53-,ährigen Mitbewohner los und verletzte diesen mit dem Brecheisen leicht an den Beinen.

Betrunkener Mann aus Starnberg bedroht mehrere Personen

Der 61-Jährige bedrohte zusätzlich mehrere anwesende Personen, verletzte diese aber nicht. Bei Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion Starnberg zeigte sich der 61-Jährige weiterhin aggressiv. Er musste durch die Beamen zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden.

Aggressiver Mann wird in Gewahrsam genommen

Da sich der 61-Jährige nicht beruhigte und merklich alkoholisiert war, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich verantworten. (kb)