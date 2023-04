Betrunkener Radfahrer fällt Polizei in Gauting vor die Füße

Eine Polizeistreife entdeckt einen Radfahrer, der in der Ammerseestraße in Gauting stürzt. Doch ein Atemalkoholtest kann nicht durchgeführt werden. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gauting - Mit einem ungewöhnlichen Fall von Alkohol im Straßenverkehr bekam es am Dienstagnachmittag eine Streife der Gautinger Polizei zu tun.

Wie die Polizeiinspektion erklärt, stürzte gegen 14.30 Uhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer in der Ammerseestraße in unmittelbar Sichtweite vor einem heranfahrenden Streifenwagen und somit direkt vor den Augen von zwei Gautinger Polizisten. Der Radfahrer wurde daraufhin von den Beamten angesprochen, ob er nach seinem Sturz Hilfe benötigen würde oder ob er verletzt sei. Dies wurde von dem in Gauting wohnhaften Mann verneint, doch im weiteren Gesprächsverlauf wurden die Polizisten auf den Alkoholgeruch des Radfahrers aufmerksam. Zudem hatte dieser im Stehen große Mühe ohne Schwankungen das Gleichgewicht zu halten.

Die Durchführung eines Atemalkoholtest ist bei dem gestürzten Radfahrer nicht möglich

Einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort konnten die Polizisten aufgrund der offensichtlich massiven Alkoholisierung des 52-Jährigen trotz dessen Bereitschaft dazu nicht durchführen. Daher wurde sein Fahrrad in der Ammerseestraße abgesperrt und musste der Mann zunächst zur Gautinger Inspektion mitkommen. Anschließend wurde bei dem betrunkenen Fahrradfahrer in der Gautinger Fünfseenklinik noch eine Blutentnahme durchgeführt, ehe er von dort von der Polizei wieder entlassen wurde. (kb)