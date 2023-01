Bewaffneter Überfall auf ein Wettbüro in Starnberg

Mit einer Pistole in der Hand überfällt ein Mann das Wettbüro in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Starnberg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Illustration

Starnberg - Ein maskierter Mann überfällt ein Wettbüro in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Starnberg. Unter Vorhalt einer Pistole fordert er Bargeld aus Tresor und Kasse.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, überfiel am Sonntagabend ein maskierter Mann das Wettbüro in Starnberg. Kurz vor 21 Uhr betrat eine vermummte Person den Laden und forderte unter Vorhalt einer Pistole von dem dortigen Angestellten zielgerichtet die Herausgabe von Bargeld.

Die Beute: Ein fünfstelliger Geldbetrag

In Sekundenschnelle ließ der Täter die erlangte Gesamtbeute in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages in eine blaue mitgebrachte Tüte verschwinden und flüchtete damit aus dem Wettbüro in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen negativ.

In Starnberg ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz

Der flüchtende Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, schlank, 1,75 Meter groß. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet und mit einer Pistole bewaffnet. Er trug rote Handschuhe und eine blaue Tüte bei sich.

Zeugen werden gebeten, Beobachtungen, die mit der oben geschilderten Tat im Zusammenhang stehen könnten, bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (kb)