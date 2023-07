Bewegende Momente bei Jubiläumsfeier in Breitbrunn

Höhepunkt der Feierlichkeit des Heilpädagogischen Horts Breitbrunn war eine Zirkusaufführung. © Lebenshilfe

Breitbrunn - Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Heilpädagogische Hort Breitbrunn der Lebenshilfe Starnberg jüngst auf dem Bolzplatz sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Zirkusfest. Es gab viele bewegende Momente.

Etwa 150 Kinder, Eltern, ehemalige Hortkinder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Leitungen der Lebenshilfe Starnberg machten sich auf den Weg, um bei diesem schönen Fest dabei zu sein. Zur Freude der Lebenshilfe Starnberg kam auch Holger Engelke, Fachbereichsleiter beim Landratsamt für Kinder, Jugend und Familie, zur Veranstaltung.

Leiterin Astrid Finger geht nach 29 Jahren in den Ruhestand

Eröffnet wurde die Jubiläumsfeier von Astrid Finger, die seit 29 Jahren den Heilpädagogischen Hort in Breitbrunn leitet und im Oktober in den Ruhestand geht. Der Leiter Pädagogik und Angebote zur Teilhabe der Lebenshilfe Starnberg, Christian Münzel, bedankte sich bei seiner Rede unter anderem für die langjährige und großartige Arbeit von Astrid Finger, die den Heilpädagogischen Hort maßgeblich geprägt hat.

Nicht nur die Gäste, auch die Mitwirkenden hatten bei der Zirkusvorstellung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Heilpädagogischen Horts in Breitbrunn eine Menge Spaß. © Lebenshilfe

Höhepunkt der Veranstaltung war die eineinhalbstündige Zirkusaufführung des Kinderzirkus Gniztut – ein Projekt bei dem alle Kinder aus dem Heilpädagogischen Hort Breitbrunn beteiligt sind. Als Feuerspucker, Raubtiere, Zauberer, Fakire, Akrobaten und Jongleure begeisterten und berührten sie ihr Publikum.

Ehemaliges Hort-Kind reist zum Jubiläum bis aus Ungarn an

Bewegend waren auch zwei überraschende Auftritte während der Feier. Eine Zwanzigjährige, die in ihrer Grundschulzeiten den Heilpädagogischen Hort besucht hatte, war extra aus Ungarn zur Feier angereist, weil die Zeit im Heilpädagogischen Hort Breitbrunn ihr Leben so positiv und nachhaltig geprägt hat. Ebenso bedankte sich eine Mutter von drei Hortkindern in wertschätzenden und bewegenden Worten für die wichtige Unterstützung der Kinder und der gesamten Familie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hortes.

Mit der scheidenden Leitung Astrid Finger freuten sich alle, dass sehr viele ehemalige Hortkinder auch nach Jahren und schon als junge Erwachsene mit ihren Familien zum Jubiläumsfest gekommen waren. „Die Kinder haben eine große Verbundenheit mit unserem Heilpädagogischen Hort und melden sich auch noch nach vielen Jahren bei uns.“

Ausstellung: 30 Jahre Heilpädagogischer Hort im Rückblick

Zum Schluss gab es noch ein Buffet bei dem alle viel Zeit für Gespräche und einen Austausch hatten. Eine Fotoausstellung gab Einblicke in die vergangenen 30 Jahre. Seit 30 Jahren bietet die Lebenshilfe Starnberg mit ihrem Heilpädagogischen Hort in Breitbrunn für Kinder im Grundschulalter eine Betreuung und Förderung am Nachmittag an. Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung oder Verhaltensauffälligkeit erhalten dort eine umfassende heilpädagogische Betreuung, Therapie und Förderung in kleinen Gruppen.

Aktuell werden in Breitbrunn 27 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren aus dem ganzen Landkreis in drei Gruppen gefördert und betreut. (kb)