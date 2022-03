Bezahlbarer Wohnraum entsteht in drei Objekten am Mitterweg in Herrsching

Von: Petra Straub

In Herrsching entsteht bezahlbarer Wohnraum am Mitterweg. Drei Objekte entstehen dort und eine Tiefgarage. © panthermedia (Symbolbild)

Herrsching – Der Herrschinger Gemeinderat ist der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum am Mitterweg ein gutes Stück nähergekommen. Die Ratsmitglieder entschieden sich bei der jüngsten Zusammenkunft mehrheitlich für eine Variante mit Tiefgarage und 26 barrierefreien Wohneinheiten als Grundlage für das weitere Verfahren. Weitere Entscheidungen trifft der Bauausschuss.

Bereits im November war das Planungsbüros „3+ Architekten glogger.müller.blasi“ in Augsburg mit der Planung des Projekts beauftragt worden. Beim Auftaktgespräch mit örtlichen Gemeinderäten im Januar war der im Bebauungsplan für dieses Gebiet vorgegebene Bau von vier Häusern mit Tiefgarage und zwei Abfahrten wegen zu hoher Kosten ausgeschlossen worden. Nun stellte das Planungsbüro diesen und zwei weitere Varianten mit nur drei Wohngebäuden und mit/ohne Tiefgarage vor. Die Entscheidung fiel mehrheitlich mit sechs Gegenstimmen für das etwas teurere Modell mit Tiefgarage.



Es wird auch eine Tiefgarage gebaut

Verworfen hat das Gremium den Vorschlag mit drei Baukörpern, 21 Wohnungen und 40 oberirdischen Parkplätzen. „Wir leben hier eher auf dem Parkplatz“, erläuterte Norbert Kapfinger von 3+Architekten diese Planungsvariante. Ein Ja gab es für die Bauvariante mit den meisten Wohneinheiten (26), der größten Wohnfläche (1795 Quadratmeter) und am meisten Stellplätzen (insgesamt 44 in der Tiefgarage und fünf oberirdisch). Diese Variante hatte auch das Planungsbüro als wirtschaftlichste Variante favorisiert. Die Kosten dafür wurden mit 9,4 Millionen Euro angegeben. Die Varianten eins und zwei mit 24 beziehungsweise 21 Wohneinheiten würden 8,9 beziehungsweise 6,9 Millionen Euro kosten. Wegen des Zeitaufwands für Bestandsvermessung, Bodengutachten und Arbeiten der Bauphysik, die bereits vor dem Bau durchgeführt werden müssen, entschied sich der Gemeinderat, den Feinschliff später dem Bauausschuss zu überlassen. Zumal auch noch eine Bebauungsplanänderung nötig ist, auf die laut Herrschings Bauamtsleiter Gido Finster ein halbes bis ein Jahr gewartet werden muss.



Die Wohnungen in Herrsching werden barrierefrei ausgeführt

Zudem fiel die Entscheidung einstimmig für die barrierefreie Ausführung aller Wohnungen, die pro Wohnung rund 500 Euro kostet. Diese ist laut Architekt Hubert Blasi „einfach umzusetzen“. Laut Vorgaben der Wohnraumförderungsbestimmungen muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei erstellt werden, erläuterte Finster und stellte dar, dass die Regierung von Oberbayern jedoch empfehle das gesamte Objekt barrierefrei zu gestalten, um eine langfristige Nutzung von einem möglichst großen Personenkreis zu gewährleisten. Das Gremium entschied zudem, zwei bis drei Wohnungen rollstuhlgerecht auszustatten. Die Höhe der Mietkosten für das geplante Wohnbauprojekt stehen noch nicht fest und werden von der Gemeinde festgelegt.



Was die Gemeinderatsmitglieder zu dem Projekt sagen

An den hohen Kosten der Tiefgarage störte sich Gemeinderätin Anke Rasmussen (Grüne). Sie riet dazu, ausnahmsweise von der Stellplatzordnung abzuweichen und weniger Parkplätze zu schaffen, weil in dem Gebäude ohnehin Personen wohnten, die sich keine zwei Pkw leisten könnten. Auch Gertraud Köhl (Grüne) kann sich aufgrund der guten Infrastruktur mit Arbeits- und Kinderbetreuungsolätzen in Herrsching eine Anpassung der Stellplatzordnung vorstellen. Eine solche Abweichung könne nur mit einem plausiblen Mobilitätskonzept begründet werden, erklärte Finster. Gerd Mulert (Grüne) kann sich vorstellen, dass es möglich ist, an anderer Stelle Parkplätze vorzuweisen. Stellflächen seien am Mitterweg immer frei, sagte er.

Dem widersprach Bürgermeister Christian Schiller. In dem dicht besiedelten Gebiet gebe es „massive Probleme“, Fahrzeuge abzustellen. „Kein Freund von Tiefgaragen“ ist Dr. Rainer Guggenberger (Bürgergemeinschaft), sieht diese im Falle einer Bebauung jedoch für notwendig an. Ebenfalls Christiane Gruber (Bürgergemeinschaft), die sich für die Variante mit Tiefgarage aussprach und mit oberirdischen Stellflächen die Wohnqualität gefährdet sieht. Dass mit dem Wohnbau auch Parkflächen geschaffen werden müssen, das sieht auch 2. Bürgermeisterin Christina Reich. „Es wird überall wüst geparkt“, erläutert sie den aktuellen Zustand vor Ort. Für Thomas Bader (CSU) ist es keine Option, die Stellplatzsatzung für das gemeindliche Wohnraumprojekt zu ändern.



Mit einer Baupreissteigerung ist zu rechnen

Eine Baupreissteigerung müsse bei der Schaffung von Wohnraum eingerechnet werden, kündigte Blasi an. Das sei an den gestiegenen Baukosten der vergangenen Jahre abzulesen. Die Gemeinde profitiere bei dem Projekt jedoch vom hohen Wert des Gemeindegrundstücks, erklärte der Bürgermeister. Er wirke sich positiv auf die Förderung aus.