Bezirk Oberbayern berät zu Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege

Eine Pflegefachkraft zieht einem Klienten einen Kompressionsstrumpf an. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Landkreis - Der Bezirk Oberbayern verbessert die Beratungsangebote zu seinen Sozialleistungen: Seit März berät Claudia Baur, Mitarbeitende des Bezirks, die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Starnberg zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und zur Hilfe zur Pflege.

Sie ist jeden Donnerstag im Pflegestützpunkt Starnberg anzutreffen. Landrat Stefan Frey schätzt das umfassende Beratungsangebot des Pflegestützpunktes zusammen mit dem des Bezirks Oberbayern: „Auch im Landkreis Starnberg werden leider immer mehr Menschen pflegebedürftig. Ich bin deshalb froh, dass betroffene Bürgerinnen und Bürger im Pflegestützpunkt eine unabhängige, kostenfreie und qualifizierte Beratung in allen Angelegenheiten ihrer pflegerischen Versorgung erhalten können. Ein wertvoller Baustein ist dabei die Vor-Ort-Beratung des Bezirks Oberbayern im Pflegestützpunkt.“

Jeden Donnerstag findet von 10 bis 12 Uhr in der Moosstraße 18b in Starnberg die Sprechstunde des Bezirks statt, in der Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Terminabsprache mit ihren Fragen vorbeikommen können. Darüber hinaus steht Claudia Baur jeden Donnerstagnachmittag für individuell vereinbarte Beratungstermine zur Verfügung. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann dies per Mail an beratung-sta@bezirk-oberbayern.de oder unter der Telefonnummer 089 2198-21062. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Bezirks Oberbayern (www.bezirk-oberbayern.de/Service/Service-und-Beratung/Beratung-vor-Ort/#Sta). Dort findet man auch einen Info-Flyer zum Herunterladen.

Claudia Baur ist seit über einem Jahr als Beraterin des Bezirks Oberbayern vor Ort im Einsatz. Vor ihrem Wechsel ins Beratungsteam war Baur als Sachbearbeiterin im Referat Hilfe zur Pflege des Bezirks Oberbayern tätig. „Es freut mich sehr, die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Starnberg zu beraten und sie mit meinen Erfahrungen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Baur.

