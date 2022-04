Bezirk Oberbayern fördert Herrschinger Volksmusiker

Teilen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Herrsching - Mit rund 56.000 Euro unterstützt der Bezirk Oberbayern in diesem Jahr die Volksmusik und die regionale Musiktradition in Oberbayern. Davon gehen 15.000 Euro an den Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON), der Rest fließt in verschiedene Einzelprojekte. In voller Höhe gibt es die Zuschüsse allerdings nur, wenn die geförderte Veranstaltung stattfindet. Über die Förderung hat der Kulturausschuss im Bezirkstag von Oberbayern heute entschieden.

Der Musikbund von Ober- und Niederbayern erhält ab diesem Jahr einen Kooperationsvertrag über 15.000 Euro – unter anderem für Veranstaltungen, Bezirksmusikfeste und Volksmusikseminare. Für Einzelprojekte gehen 12.500 Euro an den Münchner Kreis für Volksmusik sowie 4.500 Euro an den Verein zur Pflege der Bayerischen Volksmusik.

Die Zuschüsse für die Arbeit im Bereich Volksmusik und regionale Musiktradition gewährt der Bezirk Oberbayern im Rahmen seiner Kulturförderung. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt im Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik (ZeMuLi) des Bezirks Oberbayern in Bruckmühl. Kontakt