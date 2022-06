E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Kollision mit Autofahrer schwer

Teilen

Ein E-Bike-Fahrer fährt in Unterbrunn vom Radweg auf die Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolfoto

Gauting-Unterbrunn - Ein 80-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt sich schwer. Er muss nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in Unterbrunn ins Krankenhaus.

Wie die Polizei Gauting mitteilt, fuhr eine 52-jährige Gautingerin mit ihrem Pkw die Birketstraße in Unterbrunn in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich war ein 80-jähriger Mann aus Krailling mit seinem E-Bike auf dem Radweg von der Dorfstraße zur Birketstraße unterwegs. Der E-Bike-Fahrer fuhr am Ende des Geh- und Radweg auf die Birketstraße, um anschließend in Richtung Gauting weiterzufahren. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit ihrer Fahrzeugfront die linke Seite des E-Bike-Fahrers, so dass dieser in der Folge der Kollision in die Windschutzscheibe des Autos einschlug. Wer die Schuld an der Kollision trägt und die Unfallursache setzte, bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Versorgung im Schockraum des Starnberger Klinikums

Der 80-jährige Fahrradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, war nach dem Unfall ansprechbar und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in den Schockraum des Klinikums Starnberg. Die Autofahrerin blieb unverletzt und wurde von ihrem Ehemann an der Unfallörtlichkeit abgeholt, nach ihr Pkw vor Ort verkehrssicher abgestellt worden war. Das E-Bike wurde zur Polizeiinspektion Gauting gebracht, da keine Angehörigen seines Besitzers informiert werden konnten. (kb)