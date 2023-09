Blaulichtempfang in der Schlossberghalle: Politik würdigt die vielen Rettungskräfte

Von: Oliver Puls

Worte des Dankes gab es beim Blaulichtempfang in der Schlossberghalle (v.l.) von der Starnberger CSU-Vorsitzenden Dr. Charlotte Meyer-Bülow, Innenminister Joachim Herrmann, der Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig und Bezirksrat und Fraktionssprecher im Kreistag, Harald Schwab. © Puls

Starnberg - Einen Abend lang wurden sie gefeiert: Die vielen Ehrenamtlichen bei den Freiwilligen Feuerwehren, dem BRK, den Wasserwachten, der DLRG, dem THW und freilich der Polizei. Auf Einladung der Starnberger CSU und der Landtagsabgeordneten Ute Eiling-Hütig nahm sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Zeit für einen Besuch.

Die Starnberger Ortsverbandschefin Dr. Charlotte Meyer-Bülow und Bezirksrat Harald Schwab schilderten eindringlich, wie es ist, wenn man von einer Sekunde auf die andere in einer Notsituation die 112 wählen muss. „Und dann ist am anderen Ende eine beruhigende Stimme, die einem den Stress nimmt und mit ruhigen Worten sagt, was man tun soll bis der Notarzt eintrifft“, schildert Dr. Charlotte Meyer-Bülow ihr Erlebnis. Und auch Harald Schwab, der in derselben Situation war, beschreibt: „Das ist ein unheimlich gutes Gefühl zu wissen, dass sie da sind.“ Einen Abend lang wurde in der Starnberger Schlossberghalle den vielen ehrenamtlichen Frauen und Männern bei den Rettungsdiensten, den Landkreis-Feuerwehren, dem Roten Kreuz, den Wasserwachten an den Seen, der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, dem Technischen Hilfswerk, den Notärztinnen und Notärzten und den Polizistinnen und Polizisten Danke gesagt. Denn, so Dr. Ute Eiling-Hütig, „es ist eben nicht selbstverständlich, dass so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger diese vielen ehrenamtlichen Stunden Dienst für die Allgemeinheit leisten“. Bayerns oberster Polizist, wie Innenminister Joachim Herrmann gerne genannt wird, betont mit Blick auf die Reihen der Polizei, „meine Freiheit kann ich nur genießen, wenn ich Sicherheit habe“. Ein wehrhafter, starker Staat könne diese Sicherheit nur mit einer gut ausbildeten und motivierten Polizei garantieren. Mit Blick auf den Freistaat sagt Herrmann, „genau deshalb ist Bayern das sicherste Bundesland der Republik“. Er erinnerte auch an das schreckliche Bahn-Unglück von Farchant an Pfingsten 2022, das die vielen Helfer psychisch stark belastet habe. Um das verarbeiten zu können, müssen Staat und Gesellschaft hilfereichend zur Seite stehen.