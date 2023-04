Blick auf den Ammersee genießen bei der Vogel- und naturkundlichen Wanderung in Stegen

Bei der morgendlichen vogel- und naturkundlichen Wanderung der LBV-Kreisgruppe Starnberg in Stegen kann man den Blick und die Vogelstimmen genießen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Archivbild

Stegen – Die Kreisgruppe Starnberg des Landesbund für Vogelschutz lädt am Samstag, 22. April, 8.30 Uhr zu einer vogel- und naturkundlichen Wanderung in Stegen ein.

Am Hochufer des Ammersees in Stegen liegt der Sieben-Brücken-Weg, der die Ortsteile Stegen und Buch verbindet und faszinierende Ausblicke bietet. Weil die Bäume dort noch wenig Laub haben, stehen die Chancen gut, die vielfältige Vogelwelt beobachten zu können.

Christine Moser und Horst Gukelsberger erklären in Stegen Vogelstimmen

Christine Moser und Horst Guckelsberger vom LBV Starnberg erklären Vogelstimmen sowie Lebensraum und Gefährdung der Arten. Treffpunkt ist am Dampfersteg in Stegen. Anmeldung nicht verpflichtend, aber möglich: E-Mail an starnberg@lbv.de. (kb)