Blühende Streuobstwiese am Grubmühlerfeld bei Gauting

Einiges geboten am Grubmühlerfeld: Blick auf die aktuelle Streuobstwiese, die künftig zur artenreichen Blühwiese wird © Gemeinde Gauting

Gauting – Die Vorbereitungsarbeiten im Rahmen des Blühpakt-Projekts liefern derzeit ein ungewohntes Bild am Grubmühlerfeld. Hintergrund: Auf der Streuobstwiese wird auf einer Teilfläche derzeit der Oberboden abgetragen.

Nach weiteren Vorbereitungsmaßnahmen und der Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut werden die Pflanzen im Frühling wachsen und gedeihen und im Sommer dann in voller Blüte stehen. An der artenreichen Streuobstwiese dürfen sich Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch Insekten erfreuen. „Das Projekt ermöglicht einen großen Schritt vorwärts in Richtung Biotopvernetzung und bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, eine Umwandlung von intensivem Grünland in eine artenreiche Wiese mitzuerleben. Durch die Schaffung von so genannten Trittsteinen können wir für die in den Biotopen vorkommende Insektenwelt neue Lebensräume zur Verfügung stellen und so eine Ausweitung der Vorkommen und einen genetischen Austausch ermöglichen“, freut sich Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger.



Blühpaktprojekt



Das Blühpaktprojekt setzt die Gemeinde Gauting im Rahmen des Projekts „Biotopvernetzung erlebbar machen – ein Citizen Science Projekt“ mit dem Ziel um, das Artenreichtum im Gemeindegebiet zu fördern. Gauting hat sich im Wettbewerb gegen eine Vielzahl an Bewerbern durchgesetzt und gehört zu den einhundert Kommunen, die im Rahmen des sogenannten Blühpakts Bayern eine Zuwendung in Höhe von 5.000 Euro erhalten haben. In Abstimmung mit Kooperationspartnern wie der Biodiversitätsberaterin Regina Gerecht, dem Kreisfachberater Jürgen Ehrhardt, Herrn Stefan Merkl vom Maschinenring Starnberg und Professor Johannes Kollmann von der Technischen Universität München wurde ein Konzept von intensivem Grünland mit einer artenarmen Vegetation hin zur Entwicklung einer artenreichen Streuobstwiese erarbeitet. Unterschiedliche Methoden wie Oberbodenabtrag, Veränderung des Mahdregimes und die sogenannte Burri-Methode – hierbei wird der Boden nicht ausgetauscht, sondern es wird mit dem bestehenden Boden gearbeitet – kommen zum Einsatz. Die TU München begleitet das Projekt wissenschaftlich.



Das Gautinger Gemeindegebiet erstreckt sich über mehr als 55 Quadratkilometer Fläche in verschiedensten Nutzungen. Die Grünflächen im Siedlungsgebiet sind jedoch nicht besonders groß und – mit Ausnahme des Würmufers – auch nicht zusammenhängend. Dafür sind sie allerdings in hoher, dichter und kleinteiliger Anzahl vorhanden und bilden somit geradezu ein Netz. Als unversiegelte Flächen sind sie wichtig für den Grundwasserhaushalt. Sie filtern Lärm und Staub und sind nicht zuletzt unverzichtbarer Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zudem sind Grünflächen Räume für Erholung und Entspannung, erhöhen dadurch die Lebensqualität im Siedlungsgebiet und verbessern das Stadtklima.