„Blues mit lustig“ mit Musikkabarettist Martin Schmitt aus Weßling

Teilen

„Jetz is Blues mit lustig“: Musikkabarettist Martin Schmitt aus Weßling unterhält im Beccult in Pöcking mit humoristischen Geschichten und Songs. © Lena Wunderlich

Feldafing – Musikkabarettist Martin Schmitt aus Weßling präsentiert am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr im Pöckinger Beccult sein neues Programm „Jetz is Blues mit lustig“.

Es ist nach den erfolgreichen Programmen „Schmitt“ und „Aufbassn!“ erneut eine bewährte Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs, die so bunt sind wie das Leben.

Handys, Berufsmüdigkeit, Neid und Dialekte

Ob es um den überbordenden Gebrauch von Handys oder die täglich neue Motivation im Leben, um Ausraster oder Berufsmüdigkeit, um Angst, Neid oder zahllose Dialekte geht – der Schmitt dahinter ist immer erkennbar. Das Ganze am Klavier, bayrisch und bluesgetränkt – praktisch das Blues und Minus des Lebens. Wer kann da Schmitt halten? Wo immer der Weßlinger auch war, er hinterlässt überall geflügelte Orte, denn er ist im besten Sinne Unterhalter und versteht es meisterhaft, sein Publikum humorvoll einzubinden.



Musikkabarett bluesgetränkt und bayrisch mit Martin Schmitt am Klavier

Karten zu 26,50 Euro (Mitglieder des veranstaltenden Vereins „Jass am See“ in Feldafing zahlen 21,50 Euro) sind beim Tourismusverband in Starnberg, in den Gemeindebüchereien Tutzing und Pöcking, im Friseursalon Spöttl in Feldafing sowie im Internet unter www.jazzamsee.de erhältlich. (kb)