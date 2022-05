Blut spenden ist im Landkreis Starnberg wieder möglich

Im Landkreis Starnberg kann wieder Blut gespendet werden. Im Juni finden drei Termine statt. © Marius Becker/dpa/Symbolbild

Landkreis – Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) blickt mit Sorge auf die kommenden Tage und Wochen. Denn nach einem stetig rückläufigen Blutspendeaufkommen werden Einbrüche zwischen 20 und 30 Prozent verzeichnet. Wo Blutspenden jetzt möglich ist.

Hohe Temperaturen, Feiertage, die anstehenden Ferien sowie das zu erwartende, hohe Reiseaufkommen machen ein erhöhtes Engagement unersetzlich, so der Blutspendedienst. 300 Termine gibt es bundesweit im Juni, drei davon im Landkreis Starnberg.

In Herrsching, Unterbrunn und Gilching Blut spenden

Am Donnerstag, 2. Juni, 15.30 bis 20 Uhr, kann in der Christian-Morgenstern-Grundschule in Herrsching Blut gespendet werden. Eine Terminreservierung ist unter www.blutspendedienst.com/herrsching möglich. In der Mehrzweckhalle Unterbrunn findet die Aktion am Mittwoch, 8. Juni, 15 bis 20 Uhr, statt. Termine unter www.blutspendedienst.com/unterbrunn. Am Donnerstag, 23. Juni, 15.30 bis 20 Uhr, nimmt der Blutspendedienst im Gilchinger Rathaus (Saal) Blutspenden an. Reservierung unter www.blutspendedienst.com/gilching. (kb)